Bransonův Virgin rekapituluje. Firma vsází na kartu dovolenkového byznysu

Cestující budou mít na palubách lodí i letadel společnosti Virgin možnost získávat věrnostní body, díky nimž budou jejich další budoucí plavby i lety cenově zvýhodněny. Třiasedmdesátiletý Richard Branson zároveň plánuje, že v destinacích, kam jeho aerolinka nejčastěji létá, postupně vyrostou další nové hotely, píše agentura Bloomberg.

„Je to něco, co jsme měli udělat už před padesáti lety. Měli jsme všechny značky Virgin spojit pod jednu střechu,“ uvedl miliardář Branson v nedávném rozhovoru.

Personalizovaná data jako výzva budoucnosti

Letecká společnost Virgin Atlantic vznikla v roce 1984 a dnes se řadí mezi nejvíce vytěžované aerolinky ve Velké Británii, odkud také pochází. Aerolinky momentálně vstupují do pátého desetiletí své činnosti. V minulosti přišly s několika zásadními inovacemi, jichž se rychle ujaly i konkurenční společnosti. Šlo kupříkladu o obrazovky umístěné v opěradlech sedadel.

Namísto snahy konkurovat bohatým dopravcům na Blízkém východě se však společnost Virgin chce zaměřit na zdokonalování svých služeb. Má třeba v plánu umožnit zákazníkům plynulejší rezervaci letenek napříč jednotlivými obchodními jednotkami. Velkou výzvou bude využití personalizovaných dat, což je zároveň jeden z hlavních cílů, na který se firma chce v dohledné době zaměřit.

Společnost Virgin Atlantic se už od pandemie zaměřuje mimo jiné na dovolenkový byznys. Přišla s dceřinou značkou Virgin Atlantic Holidays, kterou se nyní pokusí více propojit s leteckým sektorem. Cílem je mimo jiné oslovení širšího okruhu zákazníků mimo jiné tím, že se značku podaří rozšířit i na další trhy. Jde kupříkladu o propagaci Velké Británie jako ideální lokality pro trávení dovolené.

Virgin zároveň plánuje více pracovat na webových stránkách jednotlivých společností, díky nimž by cestující měli možnost jednoduše absolvovat i výlety nebo uzavřít různá pojištění. Po útlumu během koronavirové pandemie se chce zaměřit také na budování a rozšiřování svého hotelového byznysu.

Nové hotely jako další cíl

Ještě před třemi lety měla společnost Virgin pouhé tři fungující hotely, nyní jich má již sedmnáct. Podniká kupříkladu ve skotském Edinburghu, španělské Mallorce nebo americkém New Yorku. Branson v rozhovoru pro Bloomberg zároveň uvedl, že další možnou destinací by se mohl stát také Washington.

Některé novinky, s nimiž společnost Virgin přišla již v minulosti, se ale do praxe už nedostanou. Branson kupříkladu vyloučil, že by se ještě někdy mohly objevit na palubách jeho letadel masáže. Hledá ale další způsoby a možnosti, které by mohli cestující na palubách jeho letounů uvítat.

Aerolinky Virgin Atlantic se ale musí připravit na silný konkurenční boj, a to zejména se společností British Airways, která před pár týdny oznámila komplexní restrukturalizační plán v hodnotě sedmi miliard britských liber (asi 200 miliard korun). „Naše letadla najdete na většině tras, kde jsme kdy chtěli být. V příštích letech se nám podaří získat i několik dalších nových slotů,“ uzavřel pro Bloomberg miliardář Branson.