Ruské děti také rády čokoládu. Šéf Ritter Sport ospravedlňuje export na východ

Německý výrobce čokolády nadále vyváží své výrobky i do Ruska a nic na této strategii nehodlá měnit. Její ředitel si za svým rozhodnutím stojí, přestože mu už za to již několikrát vyhrožovali smrtí: „Naše rozhodnutí bylo správné a udělal bych ho znovu stejným způsobem.“ „Ruské děti také rády jedí čokoládu,“ vysvětlil manažer berlínskému zpravodajskému portálu FOCUS.

Ronken argumentuje, že Rusko je pro značku druhý největší trh, a kdyby se ze země stáhla, musela by ve svém závodě Waldenbuch propustit 200 lidí. „Válku nevyhrajeme omezením potravin,“ dodává Ronken.

Krok německého výrobce popudil mnoho těch, kteří s postojem firmy nesouhlasí. „Víte, co ukrajinské děti milují ještě víc než čokoládu? To, že je nezabíjejí ruské drony a rakety. Nebo že netrpí genocidou,“ píše se v jednom z příspěvků na sociálních sítích. „Ritter Sport na dětech nezáleží. Jde jim jen o jejich krvavé zisky v Rusku,“ dodal jiný.

Od začátku války na Ukrajině věnuje rodinná firma z Waldbuchu zisky ze svého ruského podnikání na pomoc Ukrajině. Za 2023 odepsala za tímto účelem téměř milion eur. Generální ředitel Ronken se domnívá, že především německé malé a střední podniky čelí čím dál větším geopolitickým výzvám, a to nejen v případě Ukrajiny.

„Nemůžeme dodávat zboží pouze do zemí, které se chovají stoprocentně v souladu s naší morálkou,“ uvedl Ronken. Dodal, že brzy mohou mít německé podniky stejný problém i s Čínou.

CEO of German chocolate, Ritter Sport, Andreas Ronken, defended business in Russia, saying that Russian children also love chocolate.



You know what Ukrainian children love even more than chocolate? Not being killed by Russian drones and missiles. Not suffering genocide. pic.twitter.com/KxF90OiyiX