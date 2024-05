Včas, nebo se zpožděním. Cestující uvidí, kde je každý autobus i vlak

Obavy o to, zda autobus už ujel, nebo má jen zpoždění, by měly být během pár let minulostí. Dopravní resort chystá vylepšení dvě dekády neměnného systému jízdních řádů o nové schopnosti. Po celém Česku by měl být schopný hlídat přesnou polohu vlaků a autobusů a pomoci vytvořit informační systém poskytující aktuální informace o poloze a zpoždění všech hromadných dopravních prostředků.