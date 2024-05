Splnila si svůj sen. Má nádherný bazén i terasu, dlažbu položili na terče

Jeanette žije nyní žije s manželem Joelem a dětmi Sigvardem a Florou v domě, který během posledních osmi let proměnili zevnitř i zvenčí. Český specialista na keramické obklady dodal pro tento projekt venkovní dlaždice ze série Quarzit Outdoor, které dokonale ladí s kvalitním designem rodinné terasy, bazénu a rozlehlé zahrady.

Jeanette Hammarstedtová je s bazénem i terasou velmi spokojená.

S vlastním bazénem přitom při stěhování rodina nepočítala, a to především kvůli blízkosti Baltského moře. „Nedaleká místa ke koupání jsou však večer chladná a stinná, i když je v létě vzduch ještě teplý,“ prozrazuje designérka.

Když se na podzim roku 2022 naskytla příležitost koupit bazén, rozhodla se pro něj rodina velmi rychle. Nyní mohou dny u moře doplnit slunečnými večery u bazénu.

Prostorný bazén za domem je nejnovějším přírůstkem do zahrady, která se v průběhu let neustále rozšiřovala. Veškeré plochy mají svůj vlastní charakter. Nedávno vznikla také nová terasa u domu. Pod její rozlehlou střechou je nyní jídelna s dlouhým stolem, která je místem pro setkávání nebo odpočinek, zkrátka pro všechny příležitosti. Dalším projektem byla vedlejší terasa s venkovní kuchyní, pecí na pizzu a útulným posezením, zasazená do zeleně zahrady.

Co chtěla celá rodina

Při plánování prostoru u bazénu se na výběru materiálů a důležitých detailů podílela celá rodina. „Nechtěli jsme použít další dřevo, protože jsme si přáli prostor bazénu záměrně oddělit od terasy, dát mu vlastní charakter. Pak jsme přemýšleli o žulové dlažbě...,“ říká Jeanette Hammarstedtová.

Dnes jsou v zahradě tři oblasti, kterými můžete procházet jako různými pokoji. „Pozemek má celkem 2 000 metrů čtverečních. Když jsme se nastěhovali, byl to jen rovný trávník. Tak jsme zahradu kousek po kousku přebudovali. Platí zde stejný princip navrhování jako v domě. Hodně mi pomohla schopnost co nejlépe uspořádat prostory,“ říká Jeanette Hammarstedtová.

Při plánování prostoru kolem bazénu se rodina rozhodla položit dlaždice s 2 cm tloušťkou se vzhledem žuly na snadno instalovatelné terče.

Plocha o rozloze 100 metrů čtverečních kolem nového rodinného bazénu se měla stát místem, kde lidé rádi tráví společný čas. Světle šedá bazénová nádrž byla zcela zapuštěna do země. Při výběru dlaždic bylo proto důležité, aby barevně ladily a vytvářely harmonický celkový vzhled. Keramické obklady a jejich barevné provedení měly novému obytnému prostoru dodat samostatný charakter, ale zároveň splynout se stávající strukturou terasy, verandy a zahrady.

„Možností bylo mnoho. Prohlédli jsme si tedy vzorky a provedli výběr, přičemž jsme se nejprve rozhodli pro větší formát, poté pro barvu a povrch. Ve výběru bylo několik tipů. Se sérií Quarzit Outdoor 60×60 cm v šedé barvě a tloušťce 2 cm jsme nakonec našli požadovanou barvu i design dlažby,“ vysvětluje Jeanette.

Jednou z otázek, která se při zvažování pro a proti venkovních dlaždic objevila, bylo, do jaké míry jsou vhodné keramické dlaždice pro mokré povrchy. Jednoznačná odpověď zněla: určitě ano, pokud jde o protiskluzný povrch. Tento důležitý požadavek mrazuvzdorné venkovní dlaždice Quarzit Outdoor (protiskluznost R11/B) splňují. Za mokra nekloužou, přitom nejsou nepříjemné či dokonce drsné při chůzi. Snadno se udržují, což je velká výhoda oproti dřevu či kameni.

Na stavbě bazénu se podílela celá rodina Hammarstedtů. Poté, co společně vykopali jámu pro bazén a společně vylili základy, věděli, že podobnou práci už nebudou řešit. Bezpochyby to byla skvělá týmová práce, ale také obrovský pracovní výkon.

Na terče

Při plánování prostoru kolem bazénu se dozvěděli o možnosti položit dlaždice s 2 cm tloušťkou se vzhledem žuly na snadno instalovatelné terče. Právě díky zesílené tloušťce 2 cm lze tyto dlaždice pokládat bez použití lepidel a spárovacích hmot na plastové terče, které se přizpůsobí pevnému, ale i nerovnému podkladu. U nastavitelných terčů lze upravit jak jejich výšku, tak i sklon.

Poradenství při výběru dlaždic RAKO poskytla architektka Linda Lavraki ze švédské společnosti Kakeldaxgruppen. Jeanette s ní byla v kontaktu již před projektem soukromého bazénu. Linda rodině poskytla nejen potřebné informace o výrobcích, ale i komplexní servis s dodávkou a technickým řešením.

„Nebyli jsme si jisti jen se stabilitou dlaždic na terčích. Ale nyní mohu potvrdit, že mám skvělý pocit po dlaždicích chodit jak bosa, tak v obuvi.“

Quarzit Outdoor, detail pokládky na terče

Interiérová designérka Jeanette neponechala nic náhodě a vytvořila vlastní nákresy a vizualizace, aby viděla, jak bazén doplní terasu u domu a přilehlou zahradu. „Byli jsme tehdy trochu nervózní: Jak vysoký má být bazén vzhledem k okolí? A vejde se tam vůbec? Ale teď, když se ohlédneme zpět, máme z toho obzvlášť dobrý pocit, protože jsme část práce navíc udělali sami,“ říká pyšně Jeanette.

Jakmile byl bazén na místě, mohly začít práce na pokládce keramické dlažby. Práce prováděl obkladač z regionu.Visutá podlaha má jen minimální nároky na údržbu, velmi dobře větrá, navíc ve vzniklém prostoru pod ní lze vést nejrůznější rozvody. Je zajištěný snadný odtok stříkající nebo dešťové vody. Konstrukci je možné v případě potřeby opravit nebo zcela rozebrat. Práce byly dokončeny v druhé polovině roku 2023.

Keramické obklady a jejich barevné provedení měly novému obytnému prostoru dodat samostatný charakter, ale zároveň splynout se stávající strukturou terasy, verandy a zahrady.

Přestože první bazénové pozdní léto bylo deštivé, rodina si už naplno užívá nového bazénu. Jeanette Hammarstedtová je spokojená: „Na začátku září jsme mohli využít vzácné příležitosti a vyzvednout si děti dříve domů. Společně jsme si šli zaplavat a naplno si užívali krásného počasí. Bylo to prostě nádherné!“