Ráda podporuji lokální módu, říká tvář Nákupů Ona Dnes Nikol Moravcová

Jste známá jako influencerka a moderátorka, ale vyzkoušela jste si i profesi blogerky, modelky a herečky. Co vás bavilo nebo baví nejvíc?

Popravdě, jsem spíš taková parodie na modelku. Nikdy jsem se nechtěla takhle profilovat, přehlídek jsem šla jen pár, ale to spíš díky mé výšce, nikoli mírám. Chvíli jsem se živila focením, dokonce jsem chvíli žila i v Istanbulu, kde jsem fotila katalogy svatebních šatů a pyžam. Vždycky jsem ale měla tendence něco lidem říkat, na mole i na kameru. Co se týče zpěvu, nutno říct, že zpívám ráda, ale je hodně co zlepšovat. Můj manžel zpívat umí, dokonce měl i kapelu, když jsme se poznali. Tak jsem s nimi chvíli zpívala, ale pak se nám narodila malá a na zkoušení už nebyl čas.

O mém herectví by se dalo také polemizovat, vůbec si nepamatuju texty, ale střihla jsme si hlavní roli v prvním českém 3D filmu V peřině s Karlem Rodenem, takže jsem si to odškrtla. A profese blogerka? Ta snad ani neexistuje. S manželem se věnujeme hlavně tvorbě digitálního kontentu na Instagram. Snažíme se ho dělat na úrovni, jakou si tahle vizuální aplikace zaslouží, protože někteří moji sledující mě třeba sledují už víc jak deset let, čehož si vážím a chci jim poskytovat kvalitní obsah, který jim dá nějakou přidanou hodnotu.

A co moderování? To máte ráda asi nejvíc. Je to tak?

Ano. Mám za sebou už tři reality show, tou poslední byl Love Island. To byl ale projekt, který mi až tak nesedl. Přivítala bych víc improvizace a svobody, na což v tomhle formátu bohužel nebyl prostor. Na trému netrpím, mám ráda větší publikum, protože to přináší víc adrenalinu. Nejlíp se tedy cítím v influencerské a moderátorské poloze. To jsou moje světy a profese, které mě posledních pár let živí.

Nikol Moravcová influencerka a moderátorka (36) Mostecká rodačka vystudovala místní Střední odbornou školu podnikatelskou, poté pokračovala ve studiu na Vysoké škole finanční a správní v Praze. Zahrála si v mnoha reklamách, v seriálech Dokonalý svět, Ohnivé kuře, v prvním českém 3D filmu V peřině, ve filmech Martin a Venuše, Všiváci, Modelky s.r.o. atd. V roce 2006 vyhrála Miss Internet a Miss Internet Press. Založila lifestylový fashion blog Bloges Robes. Moderaci si vyzkoušela v pořadu StyLife na TV Pětka, v pořadu Stylissimo, působila také v Fashion TV. Moderovala soutěžní zákulisí Talentmanie a byla hlavní moderátorkou reality show Love Island (2021). S manželem Karolem Balážem má dceru Violet (5).

Marketingové vědy jste i vystudovala, to bylo tehdy docela prozíravé.

Zvažovala jsem, jestli studovat DAMU, ale nebyla tam možnost filmového herectví a na divadlo jsem se úplně necítila. Takže jsem se rozhodla vyměnit umělecký směr za něco pragmatičtějšího a šla jsem studovat marketing a ekonomiku. Vzhledem k mému ADHD se ale nedalo čekat, že bych někdy v budoucnu dokázala sedět soustředěně nad čísly nebo byla někde v divadelním angažmá a nemohla cestovat. Určitě jsem tenkrát udělala dobře, a to i proto, že jsem tam potkala skvělé holky, se kterými se potkáváme dodnes. Mám sice jen bakalářský titul, ale z těch tří let žiju doteď.

Být influencerem je trend hlavně mezi teenagery. Jak na tuhle profesi nahlížíte vy?

Mě sleduje spíš starší publikum, a každý, kdo tuhle práci chce dělat opravdu poctivě, si musí uvědomit, že je to o obrovské zodpovědnosti – ovlivňujete hodně lidí, a to jak třeba názory na společnost nebo politiku, tak i celkovým životním stylem. A každý musí vědět, kam až může zasahovat. Mně z pozice influencera dává smysl podporovat lokální značky, začínající podnikatele, zdravou životosprávu, sportovní aktivity nebo udržitelnou módu. Třeba kvůli tomuto focení jsem požádala stylistku, abych oblékla jen kousky od českých nebo slovenských návrhářů. Proč nevyužít vlivu a nepomoct mladým, zatím neznámým talentům? Pro každého je ale dobrý influencer někdo jiný. Pro mě je to člověk, který si je vědom toho, kdo ho sleduje, zná své sledující a snaží se udělat něco dobrého pro své okolí i planetu.

Jak vypadá běžný pracovní den influencerky?

Každý den je trochu jiný. Ve všední dny odvádíme s manželem malou na devátou do školky, pak jdeme venčit psa a pokračujeme na snídani do některé z letenských kaváren, kde probíráme e-maily a vymýšlíme, jak zrealizujeme určité projekty. Organizujeme charitativní bazary, děláme workshopy o Instagramu nejen pro firmy, ale radíme i známým osobnostem, jak dělat sociální sítě a spolupráce. Nejčastěji ale tvoříme obsah, točíme reklamy, které má na starosti od scénáře přes režii až po kameru, hudbu a efekty můj manžel. Někdy děláme až do noci, jindy celé víkendy.

Přes den chodím většinou na různé eventy nebo schůzky a samozřejmě i zkrášlovací procedury, které nedílně souvisí s mojí prací. Mezi tím se snažím odpovídat na zprávy na Instagramu nebo firmám na žádosti o spolupráci, a to i v případě, že nemám zájem. Slušností je aspoň poděkovat. Úřadování a byrokracie si vás prostě najdou, z toho nevykličkujete, ani když děláte na volné noze. Já bych ty dny fakt potřebovala mít nafukovací. Znáte to: Nechtěla jsem pracovat od devíti do pěti, tak mám svůj vlastní byznys a dělám dvacet čtyři sedm. Ale snažím se o nějaký balanc – cvičím jógu, pilates nebo s malou vyrazíme na kolo, brusle, skateboard. Není to pořád jenom kosmetika a kafíčka, jak to zdánlivě může vypadat.

Mnoha lidem to nebude znít jako nelidská dřina.

To chápu, někdo může namítnout, že na všechny ty akce chodit nemusím, ale moje práce je hodně o známostech, kontaktech a v mnoha případech i o přátelství. Také občas slýchám: Prosím tě, o jaké dřině to mluvíš? Dáš na sítě jednu fotku a máš vyděláno! Jenže někam se vypracovat, a hlavně si pak udržet sledovanost a autentičnost je celkem makačka. Snažíme se dělat kvalitní obsah, který mnohdy zabere i několik dní práce. Navíc vystavuju svoje soukromí. S tím souvisí i nějaká mentální hygiena. Někdo to řeší únikem do přírody, někdo terapiemi, sportem a někdo bohužel drogami. Tahle branže je o neustálém porovnávání se. Každý má svůj cíl a každý si k němu hledá svoji cestičku.

Z pracovního zápřahu se mentálně sbíráte jak? Cestováním?

Ano. Vlastně takovým únikem z města, z toho neustálého tempa. Jediné místo, kde opravdu vypneme, je ostrov. Konkrétně Lanzarote. Ale práci si vozíme občas s sebou, protože poslední roky tam trávíme skoro celou zimu. S naší pracovní morálkou to na ostrově ale není extra slavné. Na Kanáry jsme začali jezdit hlavně kvůli Violce, protože měla atopický ekzém a chtěli jsme, aby se naučila nějaký světový jazyk, tedy španělštinu. Pak jsme si to tam ale zamilovali celá rodina. Manžel se pustil do surfování a já relaxuju, protože tam není dobrý signál. Takže můj ideální odpočinek je vlastně být offline.

Ještě se vrátím k módě. Ta vám patrně byla vlastní vždycky, jestli se nepletu?

S módou jsem začala poměrně nechtěně a vlastně hodně brzy. Může za to moje mamka, která byla módní návrhářkou. Měla krejčovský salon a odmala mě oblékala do takových dost extravagantních modelů. Možná to trochu ovlivnilo moje sebevědomí, ale rozhodně to mělo vliv na můj vztah k módě, protože jsem se tím poněkud přesytila. Pracovala jsem skoro pět let jako reportérka na Fashion TV a už tenkrát jsem se dostala do fáze, že móda pro mě byla spíš taková uniforma, která mi ale nepřinášela žádné zvláštní uspokojení. Módu mám v sobě, ale vůbec na ní nejsem závislá, neutrácím za ni a trendové záležitosti jdou úplně mimo mě. Jasně, je to jiné, když jsem pozvaná na nějakou akci, to si dám na outfitu záležet, ale spíš mi jde o to, z jakého materiálu a kde bylo oblečení vyrobeno.

V čem se tedy cítíte dobře?

V bavlněné teplákovce. Nebo lněných plážových šatech od mojí dobré kamarádky, návrhářky Jany Horejšové, která tvoří pod značkou On The Boat upcyklované věci a byla dokonce na letošním Fashion weeku. Přešívá kousky ze sekáčů a dává tak věcem druhou šanci. Jana pro mě a Violku připravila oblečení i na focení do tohoto čísla. Ty krásné růžové šatičky nám ušila na míru. Objevila jsem díky focení další šikovné tuzemské tvůrce a talenty, což mě na mojí práci hrozně baví. Jinak chodím nakupovat třeba u nás na Letné, kde je spousta výběrových second handů a butiků s lokální nebo udržitelnou módou.

Módu pro aktuální číslo Ona Dnes jste nafotila spolu s malou Violetkou. Je jí pět, bojuje už za vlastnoručně vybrané outfity nebo jí to je zatím jedno?

Jsme na hraně. Na takovém posledním schodu k tomu, aby vyskočila z mého štendru, kde neustále točím béžové a pudrově růžové oblečení, a vplula do svého oblíbeného duhového světa. Kdyby to šlo, měla by na sobě jen jednorožce a třpytky. Víceméně ji nechávám, ať si chodí, v čem chce. Sice se tomu všichni smějeme, ale když je v tom šťastná… Vypadá to, že z ní asi bude parádnice. Doufám, že jednou pro ni budu inspirací a že nesklouzne ke konzumu a naopak bude některé věci v módě řešit a přemýšlet nad nimi.

Většina modelek úplně nefandí představě, že by je dcera v profesi následovala. Jak to vidíte vy?

Nechci do svého dítěte na sílu projektovat nějaká svoje přání, ale manžel je hudebně nadaný a myslím, že Violka má talent po něm. Baví ji zpěv – v tom ji rozhodně budeme podporovat, dokud to bude lahodit našim uším. Po mně má zase to, že se nestydí vystupovat před lidmi. Asi bude víc tíhnout k uměleckému světu, ale to se uvidí. Zkusíme i nějaké sporty, třeba atletiku, a letos bychom ji už rádi naučili plavat, ale vodu zatím nemá moc ráda. To má taky po mně. Sice surfuju, ale bojuju u toho sama se sebou a se svými panickými strachy, protože oceán je na mě moc velký živel. Takže bude na manželovi, aby ve Violce vybudoval kladný vztah k vodě. Když už jsme půl roku na těch Kanárech…

Součástí akce Nákupy Ona Dnes je spousta kuponů se slevami. Co vy a slevy?

Mám je samozřejmě moc ráda! Kdo ne? Třeba biopotraviny kupuju tak jako tak, ale když je na ně sleva, tak je mám ještě radši. A zatímco spousta lidí pořizuje ve slevách hlavně oblečení, tak já všechno ostatní. Těším se na slevy na nábytek, kytky, elektrospotřebiče nebo třeba doplňky. Hlavně na boty, klobouky, náušnice, kabelky… Léto volá.

Netajíte se vášní k dobrému jídlu. Jak moc těžké pro vás je udržet si figuru?

Mám stejnou velikost i počet kil už od svých šestnácti, což možná souvisí se svalovou pamětí a možná i s tím, že nemusím sladké. Ale vždycky to tak nebylo. Dneska už mi čokoláda nechybí, vlastně ji ani nemám ráda. Zato si s chutí dám prosecco nebo slaninu. Také zbožňuju všechnu zeleninu, dobře ochucené saláty… a jsem extrémně sýrová! Takový rozpečený sýr – to miluju! Ale znám své tělo, vím, jak reaguje, a když už nedopnu svoje oblíbené džíny, tak vezmu brusle a jdu bruslit. Radši přidám na pohybu, než abych se omezovala v jídle. Mám hodně přátel, co jsou vegani a určitým způsobem je obdivuju, ale na to mám zatím moc ráda zmíněné sýry a po ránu vajíčka. Snažím se alespoň hlídat si, odkud jídlo pochází. Maso jíme už jen opravdu minimálně.

Výhodou je, že v sobě máte zažitý pohyb. Dělala jste od malička aerobik, ne?

Jako hyperaktivní dítě mě rodiče potřebovali utahat, a tak mě dali na všechny možné sporty, jeden čas jsem jich dělala dokonce pět najednou. Uvažovala jsem nad studiem Fakulty tělesné výchovy a sportu. Bylo mi ale jasné, že hrazdu a plavání nedám. Tak jsem alespoň předcvičovala aerobik. Dnes praktikuju hlavně jógu a mám moc ráda všechny boardové sporty. Poslední dobou jsem si oblíbila ještě pilates na reformerech, kde se protahují a posilují úplně jiné svaly. K tomu se učím španělsky, takže si procvičuju i mozek, a to v mém věku už celkem bolí.

Prý jste se s manželem Karolem seznámili na seznamce. Vážně se musí krásné ženy jako vy seznamovat tímhle stylem?

Nechtěla jsem se seznamovat s nikým z branže, ani s profesionálním sportovcem, hercem a nechtěla jsem ani kluka z baru, nehledě na to, že mě na drink stejně nikdo nepozve, jednoduše se mě bojí oslovit. Na chlapy jsem možná až příliš temperamentní, působím prý extrémně sebevědomě. Takže využít seznamku byla cesta, jak jít tomu štěstíčku trochu naproti, aniž bych měla nějaká zvláštní očekávání. Karol byl na seznamce moje první a poslední rande. Hodně dlouho jsme si spolu jen psali, a když jsme se konečně setkali, už jsme o sobě hodně věcí věděli. Bylo to moc milé. V reálném životě bychom se ale nejspíš nepotkali.

Takže láska na první pohled?

U něj prý ano, já měla ze začátku trochu jiná očekávání. To se přes seznamku asi stává. Z jeho fotek jsem si vsugerovala, že bude mít dva metry a obrovská hokejová ramena. Daleko důležitější ale bylo, že jsme si spolu od samého začátku hodně rozuměli. A od té chvíle jsme se vídali každý den. To nám zůstalo. Možná je to i recept na dlouhodobý vztah, když se do sebe zamilováváte postupně. Našla jsem si ajťáka a teď už mám surfaře a režiséra, takže dobrý.