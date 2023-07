U drog jsem moralistka, kouřit jsem začala v osmadvaceti, říká Moravcová

Filmové Vary 2023 Sledovat další díly na iDNES.tv

Co pro vás znamenají letošní Karlovy Vary?

Pro mě to znamená poznávání nových lidí. Myslela jsem si, že už všechny znám, ale zdaleka ne. Nemám hlasivky, protože jsem se musela strašně moc seznamovat. Ale znamená to pro mě ještě takový nový vibe. Mám tady tolik spoluprací, ale chtěla bych se hrozně podívat na nějaké filmy. A myslím si, že budu potřebovat aspoň jednou jít do sauny, protože tohle je lázeňské město, na to by se nemělo zapomínat. Doufám, že půjdu aspoň do bazénu.

Kdy došlo k tomu vyřvání si hlasivek? Přiznejte se nám.

Tak u mě samozřejmě už první den. I když já jsem úplně divoce neslavila, ale je tady hlučná hudba. Jak jsem říkala, jsem tady pracovně, takže jsem si to, můžeme říkat „vymoderovala“. Ale spíš jsem si to prostě normálně „vypartyovala.“ (smích)

Když zavzpomínáme na zahajovací večer, určitě vám neunikly fotky příchozích. Kdo vás svým lookem uchvátil?

Mně se strašně líbila Anička Geislerová. Ty šaty z piva?! To je úplně něco exkluzivního. Ale líbila se mi samozřejmě Jitka Čvančarová, to je prostě můj šálek kávy. Pak Hanička Vágnerová byla úžasná. Prostě všichni byli nádherní. Ještě, aby ne, panebože, vždyť se tady o nás tak krásně starají. Takže všichni jsme vždycky tip top. Žádné foie gras, foyer, faux pas tady nebyl a doufám, že ani nebude.

Jste nyní jako máma ve Varech umírněná? Nebo naopak se urvete ze řetězu?

Urvu se ze řetězu. Do slova a do písmene. Prostě vím, že zítra nemusím vstávat, že tady mám sice pracovní povinnosti, ale trošku odpočívám. Už mi samozřejmě moje myšička chybí, ještě jeden den musím bez ní dát a těším se na ni. Potkala jsem tady hodně maminek, Verču Arichtevu. Je nás tady spousta, co máme hlídání. A je to fajn. Když se potkají mámy na baru, tak je to divoké.

Změnil nějaký film nastavení mysli ve vašem životě, byť trošku?

Naposledy jsem viděla Banger., ten byl natočený na mobil. Je tam Adam Mišík. Jsem generace devadesátkových dětí a třeba Samotáři a Pulp Fiction ve mně nechali stopu. Ale když vidím, jakým způsobem mají mladí přístup k drogám, tak si myslím, že Banger. úplně uhodil hřebíček na hlavičku. Ukazuje tam, že co si dávají lidi do nosu, prostě nemusí být úplně OK. Já jsem teda za míň drog, jsem hrozná moralistka. Ale fakt tohle jako byl velký game changer.

Nafackovala byste si teď v pozdějším věku, že jste například coby teenagerka zkoušela, co jste neměla?

Já jsem začala dokonce i kouřit v osmadvaceti! (smích) Tak já jsem z Mostu, takže tam se to samozřejmě všechno stíhalo trochu dřív. Ale ne, nenafackovala. Myslím, že to tvoří můj charakter a díky tomu jsem prostě bez toho hlasu, dneska.

Dáváte si pozor na svoji tělesnou schránku?

Do určité míry jo. Ale ne povrchně, ani nejsem posedlá svojí postavou nebo vzhledem. Neupínám se na to nějak extrémně. Kdyžtak si můžu dát filtr na instáči. (smích) Ale ne. Je to důležité, samozřejmě jsem se udržovala, hlavně i pro mentální zdraví je sport důležitý. Já jsem sem třeba přijela dneska na kole. Ne z Prahy, prosím vás, jenom z Puppu k Thermalu. Ale jsem úplně vyřízená. (smích)

Dokážete ocenit krásu jiné ženy? A je třeba někdo z osobností, komu tak trošku závidíte?

Snažím se vůbec nikomu nezávidět nikdy nic. A dokážu hodně ocenit krásné ženy. Třeba mně osobně se strašně líbí Verča Kašáková. Je pro mě úplně úžasná bytost, bohyně. Mám spoustu kamarádek, které jsou kouzelné. A myslím si, že ani ony mně nic nezávidí, že fakt všichni víme, že vesmír je spravedlivý a všichni jsou na tom úplně stejně. Kde vzal, tam dal, ubral a tak dále...