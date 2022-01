Nikol Moravcová bydlí s rodinou na pražské Letné v mezonetovém bytě

Nikol je rodačkou ze severočeského Mostu, své první vlastní bydlení už však měla na pražské Výtoni. Vše se změnilo, když půvabná blondýnka zatoužila po vztahu. Na muže snů ovšem v showbyznysu nenarazila, tak se rozhodla pro seznamovací aplikaci. Měla štěstí a svého prince Karola našla hned na první pokus.

Zamilovaný pár si zanedlouho začal budovat hnízdečko lásky na pražské Letné. „Tento byt pro mě moc znamená, protože jsme se sem stěhovali, když jsme se po čtyřech měsících od seznámení na mé třicetiny zasnoubili. Je to tu pro mě takové osudové. Dalo by se říct, že Letná je čtvrť mého života,“ rozplývá se Nikol. A dnes jsou tomu už čtyři roky, co tady se svým vyvoleným bydlí. Za tu dobu si stihli vystrojit pohádkovou svatbu a zplodit dítě.

Dvouletá Violka dělá svým rodičům každým dnem radost a všude má spoustu hraček. „V podstatě celý byt je takový dětský koutek,“ žertuje usměvavá maminka. Do budoucna však plánuje stěhování do většího obydlí, kde by měla její malá slečna přece jen více prostoru. Chtěla by i zahradu, protože rodinku doplňuje rozvážný a pěkně velký pes Frej.

„Je opravdu klidný a je zvyklý na děti, takže si od Violky nechá všechno líbit a ona si ho moc oblíbila,“ vysvětluje Nikol, v jejíž domácnosti vládne hřejivá atmosféra.

Celé bydlení je v boho stylu stejně jako Nikolin bohatý šatník, v němž dominují různobarevné a vzorované kousky. Drahým značkám však modelka příliš neholduje. „Radši si koupím letenku než kabelku,“ přiznává nastavení svých priorit.

Bohémská romance

V patrovém mezonetu však přesto mají své místo věhlasné módní značky, ovšem jinde, než byste čekali. Na zdi lemující schodiště s dřevěným obkladem jsou zarámované tři papírové tašky. „To vzniklo tak, že Nikol dostávala věci v papírových taškách a všechny si je schovávala. Jednou jsem se naštval a všechny je vyhodil. Zbyly jen ty tři, které jsem nechal zarámovat,“ vypráví manžel Karol humornou historku. „Je to vlastně takový pop art,“ dodává s úsměvem Nikol.

Bohémský styl je patrný i na stolku z přírodních materiálů a koberci krémové barvy, s níž ladí čtverce v zemitých barvách a také šedé a hořčicové polštářky. Tento ostrůvek doplněný robustní šedou sedačkou tvoří ústřední bod bytu, kde Nikol přijímá návštěvy.

„Mám ráda styl, který mi připomíná přírodu. Snažím se ve své domácnosti úplně omezovat plasty. Máme jen dvě židle z plastu kvůli Violce,“ prozrazuje hostitelka, která dává přednost kvalitním kouskům nábytku, jež vydrží opravdu dlouho. To je vidět i na masivním jídelním stole stojícím v kuchyňském koutě. Nad stolem visí lapač snů, největší ze všech dekorací, jež zdobí s nadsázkou každý roh bytu.

Chytrá domácnost

Světlý koutek s moderní kuchyňskou linkou a stolem, kde rodinka stoluje, je součástí centrální místnosti. A je vidět, že hvězda sociálních sítí jde s dobou, protože přírodní materiály se v její domácnosti snoubí s nejmodernější technikou.

„Manžel nemá rád, když o něm říkám, že je kutílek, ale opravdu je manuálně zručný. Navíc nám zařídil smart domácnost. To znamená, že máme úplně všechno na ovládání hlasem od odemykání dveří po světla. Dokonce i plátno se stahuje na takový pokyn. Vlastně tady máme takové domácí kino,“ pochvaluje si Nikol.

Ložnice je laděna do odstínů bílé a růžové. Zdi a povlečení zdobí motiv květů pivoněk. Vedle manželské postele nechybí ani dětská. „Máme tady speciální rolety, když jde Violka spinkat. Podkrovní byty mívají problém s regulací teploty. Je zde klimatizace, ale ve velkých vedrech nám hodně pomáhají rolety, které zamezují pronikání tepla, a dokonce i světla, takže díky tomu malá po obědě krásně spinká. Nechali jsme si je nainstalovat letos na jaře. Rozhodně doporučuju,“ prozrazuje šťastná maminka.

Součástí patrového bytu je i terasa s krásným výhledem na Pražský hrad. Nabízí dostatek prostoru pro relaxaci ve vířivce i posezení s přáteli. „Rádi pořádáme různé grilovačky,“ prozradila blondýnka. V zimním období pak rodina může relaxovat v pohodlí moderní koupelny s rohovou vanou a tlumeným osvětlením.