Prohlídka kamenného domu jim obrátila život naruby. Pomohla skvělá přístavba

„Bydleli jsme v bytě v nedalekém městečku a já pořád toužila alespoň po malé zahrádce, kam bychom mohli o víkendu jezdit a užívat si trochu přírody. A tak jsem hledala pozemky. Vždycky jsem nějaký našla, ukázala Radkovi a ten ho zavrhl. Naštěstí jsem byla vytrvalá, nevzdala to a jednoho dne mu ukázala ten náš současný. Radek, který miluje tradiční kamenné domy, vůbec poprvé projevil zájem a souhlasil s prohlídkou, která, jak se nakonec ukázalo, obrátila náš život naruby,“ vzpomíná Soňa.

Na pozemku stála původní stavba z roku 1934. V roce 2015, kdy ji manželé se dvěma menšími dcerkami koupili, to byly čtyři holé kamenné stěny. Naštěstí je Radek opravdový kutil a během jednoho roku dokázal s pomocí Soni vybudovat malý obývák, patro na spaní, místo na spaní pro dcery a záchod.

Ve vedlejší stodole vznikla nádherná venkovní kuchyně s grilem a velkorysým posezením. V průběhu pěti let pravidelně do domku jezdili na víkendy a prázdniny a postupně v něm trávili čím dál více času. Nakonec se jim už ani z klidu a ticha přírody nechtělo vracet do bytu v hlučném centru města, a tak přirozenou cestou dospěli k rozhodnuti, že si místo chaty vybudují plnohodnotné moderní bydlení, které zároveň propojí se svým tehdy vznikajícím projektem pražírny kávy.

Majitelé k realizaci stavby přispěli vlastníma rukama

„Na začátku jsme chtěli původní stavbu jenom trochu rozšířit, ale pak se to celé nějak zvrtlo,“ směje se Radek. „Investice do rozšířeni by byla hodně vysoká, proto jsme se nakonec rozhodli postavit rovnou nový dům navazující na původní stavbu“.

Manželé si sami nakreslili návrh, jak by jejich budoucí domov měl vypadat, a s hotovým projektem, který podle jejich nákresu připravil Radkův kamarád, začali hledat firmu, která by ho zrealizovala.

„Firma, se kterou jsme do realizace nakonec šli, nás okamžitě zaujala svým nadstandardním přístupem a naše očekávaní byla také naplněna. Dokázali nám vysvětlit úskalí napojení starého kamenného domu na novou konstrukci dřevostavby a po celou dobu realizace jsme jej vnímali jako partnera, se kterým jsme na jedné lodi a máme společný cíl,“ dodává majitel.

Firma dodávala stavbu pouze částečně, především vlastní dřevostavbu, včetně střešní krytiny a fasády a také včetně řešení a vlastního napojení na původní stavbu a její krov a krytinu. Majitelé si pak zajišťovali ostatní, především instalace, sádrokartony a dokončovací a kompletační práce s pomocí subdodavatelů. Některé práce zvládl majitel vlastníma rukama.

Důmyslná dispozice šetří místo

Obytná plocha domku je pouhých 110 m2, interiér ale působí velmi prostorně díky vysokým stropům, velkým oknům a světlým barvám stěn, stropů i nábytku. Dispozice je důkladně promyšlena tak, aby dům nebyl zbytečně velký, ale zároveň v něm bylo dostatek místa pro každého člena rodiny.

Ve stěnách nad koupelnou a technickou místností jsou umístěny úložné prostory. Dcerky mají společný pokoj a postele, dostupné pouze po strmých schůdkách, jsou umístěné do patra nad místností. Ložnice rodičů je propojena šatnou s pokojem dětí, šatna je společná a vchází se do ní posuvnými dveřmi ve stěnách obou místností.

„Vše jsme opravdu důkladně promýšleli, a než jsme vůbec realizační firmu oslovili, nakreslili jsme několik návrhů a mockrát je předělávali. A stejně jsme se nevyhnuli chybám, na které člověk přijde teprve tehdy, když v domě bydlí. Měli jsme štěstí s oknem do kuchyně, které bylo původně poloviční. Hned jsme viděli, že to není hezké, a malé okno zbytečně ubírá na výhledu do krajiny. A i když nás výměna za větší stála spoustu peněz a nebyla jednoduchá kvůli už nainstalovaným žaluziím, jsme šťastní, že jsme o ni požádali,“ vypraví Soňa.

Krb zvládne vytopit celý dům i ohřát vodu

Obývací pokoj je umístěn do původní kamenné části, která je také nejchladnějším prostorem domu. Z toho důvodu na jeho zadní stěnu přiléhající ke stodole s venkovní kuchyní majitelé umístili krb. Celý dům v podstatě vytápějí pouze tímto zdrojem, který rozvádí teplo i do podlah a zvládne také ohřívat vodu.

Kámen teplo absorbuje a v domě tak není nikdy přetopeno. „Máme pořád krásných 22 stupňů. Večer přestaneme topit a jak podlahy, tak voda vydrží až do rána teplé. Když netopíme v krbu, využíváme na ohřev vody elektrokotel napájený elektřinou ze solárních panelů umístěných na střeše stodoly. Snažíme se co nejvíce využívat přírodní zdroje,“ vysvětluje Radek.

I proto mají na zahradě nádrž na dešťovou vodu, kterou zalévají zahradu a splachují záchody. Radek si také na zahradě pěstuje bylinky a květiny, které poté využívá k přípravě jídel a dezertů ve svém bistru Mikro cafe.

Pražírna kávy a mini bistro

Ještě když manželé bydleli v bytě, začala Soňa se svou spolužačkou ze střední školy pražit kávu a nabízet catering na svatbách a různých akcích. Postupně zahájily dodávky kávy do kaváren a restaurací, a jak se projekt rozrůstal, rostla i potřeba po pořádném prostoru. Nakonec ještě před vlastním domem vyrostla na pozemku malá pražírna kávy.

Pár chtěl, aby pražírna designově ladila s původním domem, a tak je postavena z kamene s navazující místností ze dřeva. Součástí pražírny je mini bistro, ve kterém Soňa s Radkem o víkendech nabízejí svou kávu a jimi uvařené a upečené dobroty.

Radek se do projektu pražení kávy po pár letech zapojil a v současnosti praží kávu hlavně on. „Napadlo nás si otevřít jenom takový malý pultík u domu a nabízet kávu. Po chvíli nás objevil Lukáš Hejlík se svou Gastromapou a začali jezdit lidé ze širokého okolí. Vaříme jednoduchá italská jídla a nabízíme různé kávové dobroty. Momentálně vše krásně funguje, máme firmu u domu, ale dokážeme práci a rodinu oddělit. Večer zavřeme dveře od pražírny, jdeme domů a jsme spolu. Je to tak jednoduché, až nás to vlastně šíleně baví,“ uzavírá Soňa.

Technické parametry (dřevěné přístavby):

Typ domu: nízkoenergetický

Zastavěná plocha: 170 m 2

Užitná plocha: 110 m 2

Dispozice: 2+kk

Konstrukční systém: technologie two by four, difuzně otevřená skladba

Teplo: teplovodní podlahové vytápění, zdroj krb a elektrokotel

Větrání: přirozené

Součinitel prostupu tepla: U = 0,182 W/m 2 .K

.K Autor projektu: Marian Stieber

Technické řešení a montážní dokumentace: Richard Vaněk

Realizace: 2021, Penatus s.r.o.

Další zajímavé dřevostavby najdete v aktuálním čísle magazínu DŘEVO&stavby. Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz