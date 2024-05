I když žena miluje industriální styl, může vzniknout útulný interiér

Při vstupu na mě dýchla neuvěřitelná vzdušnost interiéru. Byla tu od začátku?

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení.

Jsme v Praze v bytě 2+kk s terasou v nově zrekonstruovaném starším činžáku, jehož majitelka, mimochodem moje dlouholetá kamarádka, mě přizvala jak k výběru samotného bytu, tak k jeho zařízení. Když jsme sem s realitní makléřkou poprvé přišly, právě svítilo sluníčko a dalo prostoru krásně vyniknout. V tom okamžiku bylo rozhodnuto. Pocit vzdušnosti a prostornosti byl přesně to, co klientka hledala.

Velkou devízou byly dřevěné podlahy, protože není pravidlem, aby se podlahy vybrané developerem takto povedly. Pro mě to znamenalo krásný začátek práce. Majitelka má velice dobrý vkus, byla radost s ní spolupracovat a výsledek tomu odpovídá. I přesto, že je to kamarádka, byla velmi náročným klientem, Tak je to naprosto v pořádku.

Zrcadlo od podlahy až po strop je skvělý trik, jak opticky zvětšit nepříliš velkou předsíň.

Zaujala mne velmi příjemná kombinace moderních a starých věcí. Šlo o záměr?

Majitelka se netají tím, že vlastnit továrnu, tak v ní bydlí. Z toho je patrné, že má ráda industriální styl, a nám se jej podařilo do interiéru dostat v takové jemnější ženské podobě. Zkombinovaly jsme ho s historií, což spolu krásně funguje, tím je tento byt unikátní.

Příkladem je třeba stolek s květinami umístěný u stěny u jídelního stolu, který má majitelka po předcích, a historická mapa na stěně. Kov typický pro industriální styl nechá krásně vyniknout sklu, které majitelka miluje.

Předpokládám, že i v tomto interiéru se najde speciálně navržený nábytek?

Na míru jsou šatní skříně v ložnici, což byla díky šikminám celkem výzva. Podle mého autorského návrhu byla vyrobena i skříňka pod televizor, jejíž vzhled jsem ladila s podlahou. Obsahuje kovový prvek, který se v interiéru opakuje na policích, knihovnách, květináčích, ale také na podnoží jídelního stolu a malého barového pultu, který prodlužuje kuchyňský kout, příjemně tak propojuje kuchyň s obytným prostorem. Nábytek jsme jinak vybíraly v Master & Master, kde věří v českou řemeslnou výrobu, a v mém oblíbeném obchodu Scandium.

Kuchyň z matného černého lamina byla navržena na míru, příjemně ji doplňuje laminátová pracovní deska i obklad ve vzhledu rezavého plechu.

Stěny v chodbě v patře a v ložnici zdobí milé obrázky. Majitelka se zmínila, že je malovala postižená paní?

Ano, všechny obrazy malovala paní Anna, která žije v Mačkově v Domově Petra. Byly vystaveny na různých místech po Praze, kde si je majitelka také opakovaně koupila, protože ji velmi těší, že může podpořit člověka tvořícího tak úžasné a pozitivní obrázky, které jí samotné přinášejí spoustu radosti a prostorům, kde visí, dodávají prostou krásu.

Zmínila jste, že skleněné příčky a posuvné dveře mezi předsíní a kuchyní, potažmo obytným prostorem, byly již instalované, jak jste s nimi dále pracovala?

Skleněné příčky byly od developera skvělou volbou, protože pevné by prostor zbytečně zmenšily. Část skleněné příčky směrem ke kuchyni jsem opatřila fólií, která prostor opticky odděluje, ale zároveň mu ponechává potřebnou vzdušnost.

Umístěním polic do niky pod oknem vznikla knihovna, která prostor krásně zabydluje. Pohovka Fresno z obchodu Scandium s příjemnou texturou látky v zelenočerném odstínu byla skvělou volbou.

O autorce Ing. Kateřina Pečeňová „Připravím kompletní návrh interiéru včetně 2D a 3D vizualizace a zároveň pracuji také jako projektový manažer svých návrhů, tudíž pokud klient nemá své řemeslníky, mohu doporučit mé osvědčené, prověřené a spolehlivé firmy. Zároveň navrhuji i nábytek, dekorace a osvětlení na míru danému prostoru. Za nejdůležitější při mé práci považuji vzájemný vztah a komunikaci s klientem, jen tak mu mohu navrhnout interiér opravdu na míru.“

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení.