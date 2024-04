Lanzarote potřebuji jako balanc k hektickému životu v Praze, říká Moravcová

Jak jste se jakožto maminka zvládla nalíčit se a nachystat na dnešní event francouzské kosmetiky?

Malá byla ve školce a šlo to úplně skvěle. Od rána jsem věděla, že půjdu na tuto akci, takže jsem si udělala face jógu a snažila se vyživit své v poslední době úplně suché rty. Nevím, zda to tak má více maminek, možná to souvisí s tím, že jezdíme často k moři.

Dříve se lidé smáli herečce Goldie Hawnové, jak má ve filmu Klub odložených žen obří rty. Dnes jsou ale velmi výrazné rty normou.

Goldie Hawnová je nejlepší s dírou v břiše ve filmu Smrt jí sluší. Dnes jsem si tak připadala taky, když jsme kráčely po obchoďáku s mojí kamarádkou, maminkou dvou dětí. Většinou tady lítáme v teplácích, takže je milé se občas i hezky nalíčit a upravit. Musím uznat, že to, co předvedla herečka Pamela Andersonová, když přišla nenalíčená na nějakou akci, opravdu cením. Taky bych si přála chodit nenalíčená a použít třeba jen vyživující rtěnku. Myslím, že se možná trendy pomaličku vrací k přirozenosti. Já bych si to přála.

Pamila Andersonová to dělá z toho důvodu, že jí zemřela její letitá make-up artistka, která ji líčila na všechny akce. Z respektu k ní se už nyní nelíčí.

To jsem netušila! Mimochodem je to stejně asi trend do budoucnosti, vracet se k naturálnějším věcem i vzhledu. Myslím, že je to i nějaký mindset nové generace. Generace Z je víc environmentálně založená než my, mileniálové. My jsme takoví dost konzumní. Věřím, že moje dcera, která je Generace Alfa, se už třeba jednou nebude líčit vůbec. Nebo bude používat přípravky, které jsou pro nás dnes zatím úplné sci-fi.

Jste spolu s dcerkou tváří jarních nákupů Ona Dnes. Co říkáte na to, jak vyšly vaše fotografie?

Fotky jsou nádherné! Violka tam má ještě své dlouhé vlásky. Je to opravdu moc roztomilé.

Vlasy jsou stále pomyslnou korunou krásy. Jak to máte vy osobně Někdo si třeba řekne „ta Moravcová, ta to má určitě zahuštěné a prodloužené“, jaká je ale realita?

Pravda je, že mám přirozeně extrémně husté vlasy a dost s tím bojuji. Každý extrém je nějakým způsobem na škodu. Když je venku vlhko nebo prší, stejně jako dnes, nemůžu si udělat pěkný účes s hladkými vlnami, protože vím, co by mi to pak udělalo na hlavě. Dnes to mám proto přirozené, tak trošku ve stylu „na Darinku Rolincovou“.

Kdysi jste hodně moderovala a účinkovala, postupně jste se přetransformovala v influencerku. Spí ve vás nějaké ambice, které se probudí, až dcera odroste?

Moderovala jsem reality show Love Island, to byly Violce dva roky a byli jsme společně na Kanárských ostrovech, kde se natáčelo. Přiznávám, že to asi není úplně pro mě. Chtěla bych moderovat něco, kde je víc možností improvizace. Myslím si, že můj čas ještě přijde, je mi šestatřicet. Podle mě to nemusí souviset ani s věkem dítěte. Možná budeme plánovat i další dítě. Teď mají všichni podcasty, to mi přijde takové... Nechci nic kopírovat a ani si nemyslím, že to je můj formát. Moderování mě asi stejně baví ze všeho nejvíc.

Jakou stopu ve vás zanechaly Kanárské ostrovy?

Kromě toho, že jsem už dva a půl roku stále opálená, protože od té doby jezdíme na Kanáry pravidelně, to na mně nechalo stopu v podobě spousty vrásek od sluníčka. Všechny ty ostrovy miluji, ale nejvíc Lanzarote, to je moje srdcovka. Moc ráda se tam vracím. Asi i kvůli tomu velkému kontrastu. Žijeme v Praze na Letné, ještě k tomu na náměstí, ten život a tempo je tu hrozně rychlé. Klid na ostrově beru jako nutný balanc k našemu životu v Praze. Občas to opravdu potřebuji. Už bych tam zase nejraději jela.

Co kdyby vám přišla nabídka jít soutěžit do Survivoru?

Mně ta nabídka přišla! Dělá to totiž stejný režisér, který dělal Love Island. Docela mě ta nabídka pobavila, protože já sama se jako soutěžící v reality show vůbec nevidím. Survivor miluji, sleduji ho už hodně dlouho a moc mě baví. A hlavně tam je i spousta mých známých, takže jim fandím a trochu se jim i posmívám. (smích) Já sama bych tam určitě na několik měsíců nešla. I kvůli tomu, že mám čtyřleté dítě. Je jasné, že já bych tam určitě byla do konce. (smích). Ne, to vůbec není pro mě. Já když třeba hodinu nejím, jsem mega nepříjemná. Vůbec si ani nechci představovat, co bych jim tam předvedla.