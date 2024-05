Nová sezona, nový svrchník. Pořídíte si trenčkot, nebo spíše vestičku?

Jarní kabát, který z módy nikdy nevyjde, to je ikonický trenčkot, který se železnou pravidelností najdeme mezi každoročními top jarními svrchníky. Tento ležérně elegantní kousek se totiž hodí téměř ke všem outfitům. Lze ho obléct jak ke kostýmku do kanceláře, tak k džínům a triku na volný čas.

Letos módní designéři vsadili na midi modely v neutrálních barvách ve volném střihu. In jsou také ležérní shackety. Košilové svrchníky už byly in v minulých sezonách a své místo obhájily i letos na jaře. Podobně jako v případě trenčkotů i tady se nosí spíš volnější neutrální kousky.

Prošívané bundy už dávno nejsou jen outdoorovou záležitostí. Lehké minimalistické kousky s efektním prošíváním v oversize střihu skvěle doladí jakýkoliv městský look. Alternativou k lehkým jarním bundičkám je prošívaná vesta.

Preferujete spíš sportovnější styl oblékání? V tom případě je pro vás vestička ideální volbou. Trendem jsou jak klasické delší modely, tak krátké kousky do pasu inspirované módou 90. let.

Nicméně co naplat, jarní počasí je opravdu nevyzpytatelné. V jednu chvíli svítí sluníčko a za pár minut nás překvapí déšť. Co si obléct do bláznivého počasí? Vsaďte na ležérní parku s voděodolnou povrchovou úpravou. Na sportování venku se zase hodí nepromokavá funkční sportovní bundička.