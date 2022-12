Vánoční NA KAFI: Radikální kroky odložte, nehoňte se za dokonalostí

Končící roční cyklus je podle koučky, mentorky a lektorky Ivy Filipi pro většinu lidí velmi náročný. Advent, blížící se Vánoce a konec roku je doba bilancování. Před Vánocemi a o Vánocích máme větší tendenci padat do lítosti, odcházet ze vztahů a z věcí, které nám nevyhovují. Více vyvěrá na povrch to, když nejsme spokojení ve vztazích, nebo když nejsme spokojení sami se sebou.

„Lidé mají tendenci z těchto situací utéct, radikálně je ukončit, což se děje vlivem stresu. Změnu obecně považuji za dobrý krok, ale v emočně náročnějším období ji nedoporučuji a vždy říkám: nechte to trochu uležet a řešte to po Vánocích, po zimě. Konejte na jaro. Je třeba uvědomit si motiv změny a navíc, optikou jara ty věci vypadají zcela jinak, než vypadaly v prosinci,“ řekla v podcastu Na Kafi koučka Iva Filipi.

Rolničky, kam se podíváš

Všudypřítomná světýlka, blýskavá výzdoba, koledy na každém rohu a vůně jehličí nás mají podprahově dostat do sváteční nálady. Stavu, kdy rozjímáme a více než kdy jindy trávíme kvalitní přítomný čas v radosti s rodinou,... Ostatně vidíme to v každé reklamě, jsou toho plné sociální sítě.

V reálu však funguje všechno to vánoční mecheche spíše opačným způsobem. Do rodin si klid a pohodu ve většině nenosíme a místo pečování o vztahy a plnohodnotných prožitků s nejbližšími v touze po dokonalé domácnosti, v honbě za perfektním stromkem a desítkami druhů cukroví jde to nejpodstatnější stranou.

Koučka, lektorka a mentorka Iva Filipi

„V době Vánoc se najednou snažíme mít to všechno fakt hezké, naleštěné, ukázkové. Vnímám to celospolečenské stigma Vánoc, které nám říká, že to všechno musíme zvládnout a vše musí být fajn. Panuje tu podprahový tlak v našich hlavách, působí kontraproduktivně. My se dostáváme do stresu a do exponenciálního pnutí. A to je pak průšvih,“ varuje v podcastu Iva Filipi s tím, že čím více toužíme po harmonii a dokonalosti, tím více vnímáme každý nesoulad a vše nepříjemné.

PODCASTY iDNES.cz Ženský svět do uší. Redakce ONA pro vás rozjela nové podcasty. NA KAFI najdete na iDNES.cz ale i na platformách, jako je Spotify, Apple nebo Google. Ať se vám dobře poslouchá...

Češky v sobě mají podle ní navíc tendenci vše utáhnout na vlastní pěst a sedřít se do padnutí, tomu všemu pak šéfuje přísný osobní kritik.

„Stále u klientek zažívám model, že kompletně zajišťují domácnost a všechny přípravy mají na bedrech ony. Přitom jejich pracovní svět se změnil a je mnohem náročnější. Do toho si stále nesou s sebou v batůžku představu, že musí vše stoprocentně zvládat. Nejen v rovině pracovní, ale i v osobní. Specifikum Češek, takové to zraněné sebevědomí: přesvědčení, že to všechno musíme za každou cenu dát, aniž bychom si řekly o pomoc. Je tam velká potřeba dokazovat okolí, že dřeme a zvládneme to. Protože kdybychom si řekly o pomoc, asi je něco špatně,“ upozornila Filipi na to, že takové ženy jsou pak o svátcích nervózní a sedřené a o pohádkové atmosféře si vlastní vinou mohou nechat jen zdát.

Jak z předvánoční spirály stresu odvážně a elegantně vystoupit a co je k tomu třeba? Jak Vánoce zvládnout i o samotě? A kdo je zodpovědný za vaše Vánoce? Nejen tyto otázky, ale také spoustu dalších jsme probraly v předvánočním dílu podcastu Na Kafi s koučkou, lektorkou a mentorkou Ivou Filipi.