Podcast NA KAFI: Kapsulový šatník vás vyjde i na desítky tisíc

Pakliže chcete být trendy, pořiďte si do skříně kapsulový šatník: minimalistický a nadčasový set kvalitního oblečení, který z módy nevyjde. Protimluv? Ale kdeže. Naopak věc zcela přirozená, kterou mají ve skříni mnozí z nás, aniž by o tom vůbec tušili, míní další host podcastu NA KAFI: nákupčí a sortiment manažerka pro Zoot a Bibloo, a trendsetterka Simona Poláková.

Každý rok vybírá a nakupuje zboží, které se u nás v dalším roce prodává. Ovlivňuje tak módu v českých ulicích. A zároveň ví, co se bude nosit za půl roku, za rok...

Kapsulový šatník tvoří naprostý základ naší garderoby: je to minimalistický a kompaktní celek oblečení, který se skládá ze základních barev, jako je béžová, černá, šedá a bílá, pro muže také tmavě modrá, pokud se v černé necítí.

„Určitě by měl obsahovat skvěle padnoucí džíny, skvěle padnoucí kabát v klasické barvě, kvalitní basic tričko, kvalitní vlněný svetr – případně kašmírový, pokud chceme do šatníku více investovat,“ radí v podcastu Simona Poláková.

Kolik si připravit v případě, že jste dozráli do rozhodnutí pořídit si kvalitní základ? „Počítejte mezi patnácti až dvaceti tisíci, ale samozřejmě se můžeme dostat i do řádu vyšších desítek tisíc,“ míní.

Pokud se vám povede seskládat kompaktní základ, není nic jednoduššího, než do něj tu a tam promítnout aktuální trendy. Třeba barevné doplňky, nebo tolik módní chunky mokasíny s výraznými řetězy a vysokou podrážkou. Které trendy kousky má smysl do kapsulového šatníku zařadit a proč? Jakou budou mít životnost? A dá se kapsulový šatník vytvořit i v létě? To se dozvíte v dalším dílu nového podcastu redakce Ona NA KAFI.