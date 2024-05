Starostu Řeporyjí Novotného může vedení ODS vyzvat k odchodu ze strany

„Myslím si, že to, co pan Novotný napsal ve vztahu k Aničce Slováčkové, bylo absolutně za čarou nejenom osobně vůči ní. Může nesouhlasit s tím, jestli se někde pan Slováček fotí s Kateřinou Konečnou, ale prostě děti se do toho netahají,“ řekl šéf poslanců ODS Marek Benda v nedělní debatě na Primě a CNN Prima News. „Podle mého názoru překročil některé hranice, které se překračovat v politice nemají,“ řekl Benda.

Čím Novotný podle Bendy tak přestřelil? Nejprve sdílel prvomájovou fotku saxofonisty Felixe Slováčka z mítinku koalice STAČILO!, kterou sestavila šéfka komunistů Kateřina Konečná a připsal k ní: „Felix byl vždycky de*bil.“ Pak se ještě v diskusi velmi nevybíravě zmínil o jeho dceři, zpěvačce, která se léčí s rakovinou. „Dávám mu pokoj asi rok a půl, co vím, že mu zemře dcera. Anička, bohužel, nemá žádnou šanci. Ale tohle přehnal,“ napsal Novotný.

Nejen Benda, ale i místopředseda občanských demokratů a lídr kandidátky SPOLU pro eurovolby Alexandr Vondra si ale myslí, že to přehnal spíš Novotný. „Myslím, že se to řešit musí. Jeho výroky jsou daleko za hranou,“ uvedl pro iDNES.cz Vondra.

Předsednictvo ODS se schází v úterý večer, premiér a předseda ODS Petr Fiala se k jednání připojí po interview na ČT 24 před hlavními večerními zprávami. Nereagoval před tím během dne na dotaz iDNES.cz, který dostal prostřednictvím mluvčí vlády, zda bude podporovat či prosazovat výzvu vedení ODS Novotnému, aby sám odešel ze strany.

Členství v ODS zaniká podle stanov členovi zrušením členství místním sněmem nebo výkonnou radou z důvodu závažného porušení povinností nebo z důvodu pravomocného odsouzení člena pro úmyslný trestný čin. Povinností člena ODS je podle stanov, mimo jiné, aby jednal a vystupoval způsobem, který nepoškozuje dobré jméno strany.

Před městským úřadem v pražských Řeporyjích se v úterý ráno objevila hromada hnoje. Starostovi Pavlovi Novotnému z ODS, který v poslední době čelí kritice z mnoha stran, mu ji tam přivezli aktivisté podporující zemědělské protesty. Jejich spoluorganizátorem je agrobaron, majitel velké zemědělské skupiny RABBIT Zdeněk Jandejsek, který kandiduje v eurovolbách za koalici STAČILO, kterou sestavila komunistka Konečná.

Řeporyjský starosta za ODS počítá s tím, že tentokrát ho už čeká vyhazov ze strany. „Udělal jsem chybu, zaplatím za ní, byli by to idioti, kdyby toho nevyužili,“ řekl iDNES.cz Pavel Novotný.

„Tak mě vyhodí z ODS a co? Já si myslím, že ODS beze mě rozhodně přežije. Mně to bude strašně líto, ale já bez nich přežiju taky,“ řekl starosta.