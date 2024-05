Novotný dříve řekl, že sám odejde, uvedl Fiala. Podruhé ho vybízet nebude

„Teď je na řadě využití demokratických mechanismů ODS,“ odvětil na dotaz iDNES.cz předseda vlády.

Vyloučení Novotného má schvalovat 11. června výkonná rada ODS.

„Výroky Pavla Novotného považuje předsednictvo za lidsky nepřijatelné a neslučitelné s členstvím v ODS,“ oznámil minulý týden šéf poslanců ODS Marek Benda po jednání předsednictva strany.

„Za chyby se platí. To, co jsem předvedl, je neodpustitelné. Jestli je to na vyhazov ze strany, od toho máme výkonnou radu. Bude mi to líto. Ale zasloužím si to a život půjde dál,“ reagoval v úterý večer na sociální síti X na výsledek jednání předsednictva ODS Pavel Novotný.

iDNES.cz již před tím řekl, že by odešel z ODS ihned sám, kdyby ho o to požádal předseda Fiala. Ten teď ale najevo, že se o nic takového pokoušet nebude, protože Pavel Novotný už jednou nedodržel, co mu osobně slíbil.

„Myslím si, že to, co pan Novotný napsal ve vztahu k Aničce Slováčkové, bylo absolutně za čarou nejenom osobně vůči ní. Může nesouhlasit s tím, jestli se někde pan Slováček fotí s Kateřinou Konečnou, ale prostě děti se do toho netahají,“ řekl šéf poslanců ODS Marek Benda v nedělní debatě na Primě a CNN Prima News. „Podle mého názoru překročil některé hranice, které se překračovat v politice nemají,“ řekl Benda.

Novotný kategoricky popírá, že mu teď vyhazov z ODS hrozí proto, co napsal do diskuse na síti X, kde nejprve sdílel fotku saxofonisty Felixe Slováčka z mítinku koalice STAČILO!, kterou sestavila šéfka komunistů Kateřina Konečná, ale pak se velmi nevybíravě zmínil o jeho dceři, zpěvačce, která se léčí s rakovinou.

„Je to vnitrostranická politická záležitost. Budou si hrát pokrytecky na to, že jde o něco jiného,“ řekl Novotný.