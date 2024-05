Novotný se omluvil Zemanovi za urážky a přání smrti. V dopise je zopakoval

Obvodní soud pro Prahu 5 vynesl v květnu rozsudek, který Novotnému ukládá povinnost omluvy dopisem s vlastnoručním podpisem. K tomu musí řeporyjský starosta bývalé hlavě státu zaplatit 100 tisíc korun odškodného a dalších 12 342 korun za náklady na řízení.

„Žalovaný je povinen zaslat žalobci na adresu (…) doporučený dopis, který bude označen aktuálním datem a žalovaným vlastnoručně podepsán, tohoto znění: Já, Pavel Novotný, DiS., se tímto omlouvám Ing. Miloši Zemanovi, bývalému prezidentu republiky, za újmu na jeho cti, vážnosti, důstojnosti a soukromí, způsobenou tím, že jsem jej dne 10. 1. 2023 v rámci živého vysílání na sociální síti TikTok úmyslně hrubě slovně urazil výroky: ‚Zeman ať chcípne, v pekle se smaží, kun*a proruská!‘, ‚Zku*vená pí*a Zeman‘, Viděl jsem Zemana, jak funguje, ču*ák zku*venej!’, ‚Ať chcípne Zeman, v pekle se smaží, svině proruská‘ a ‚Nikomu nepřeju smrt, ale jeho smrt by byla v zájmu České republiky, samozřejmě ať už jde do pr*ele konečně!‘ A to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku,“ stojí v rozhodnutí soudu.

Z účtu Novotného na sociální síti X vyplývá, že rozhodnutí soudu hodlá respektovat včetně zaplacení 100 tisíc korun Zemanovi jako odškodnění a dalších 14 tisíc jako náhradu nákladů řízení.

Dříve Zemanův právní zástupce Marek Nespala iDNES.cz sdělil, že jsou připraveni i na variantu, že by Novotný soud ignoroval i nadále a omluvu a peníze ve stanovené lhůtě neposlal. „Okamžitě bychom šli cestou exekuce jak na peněžité, tak na nepeněžité plnění. To znamená, že pokuty až do stejné výše – tedy 100 tisíc korun – může dostávat opakovaně až do doby, dokud omluvu, tak jak mu nařizuje soud, neučiní,“ uvedl Nespala.

Novotný ale redakci iDNES.cz potvrdil, že dopis v pátek odevzdal na podatelnu a pošta by ho měla doručit začátkem příštího týdne.