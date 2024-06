Rusku může globální oteplení pomoci, proto šíří klimatické lži, říká sociolog

O klimatické dezinformace se jako sociolog zajímáte už řadu let. Je nějaká, která se neustále opakuje a lidé jí stále věří?

Dezinformací je omezený počet a recyklují se. To je právě to, co mě k tomu tehdy přivedlo. Oblíbenou dezinformací v minulých letech například bylo, že se zastavilo oteplování. Tvrzení víceméně stojí na tom, že se autoři podívali jenom na úzkou část dat po rekordně teplém roce a tvrdili, že se zastavilo oteplování. Klimatické průměry fungují na různých škálách a trend oteplování stále pokračuje. Nicméně šikovným vytrháváním z kontextu a sledováním jen malé části dat se vytváří falešný dojem, že se oteplování zastavilo.

Ale je celá řada oblíbených. Dokonce jsou i konspirační teorie, které tvrdí, že za vědeckým konsenzem v klimatologii stojí velké spiknutí. Od příčetnějších typů, například že to klimatologové dělají, protože ve skutečnosti chtějí granty, až po ty větší, že je to velká globalistická, satanistická, židovská nebo dokonce i mimozemská skupina. Najdeme škálu od navzájem se vyvracejících až po bizarních verze.