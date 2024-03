Poslední výstraha před vězením. Starosta Novotný musí do kurzu slušného chování

Pavel Novotný odpověděl na dotazy iDNES.cz písemně:

Pane starosto, soudkyně v usnesení, kterým vám o rok prodloužila zkušební dobu použila slova „poslední šance“. Jak moc vážně to berete?

Já beru soudy velmi vážně a dlouhodobě jsem s rozsudky Obvodního soudu pro Prahu 5 spokojený. Rozsudek jste viděl, lehce ověříte, že mé přestupky jsou snad z poloviny přestupkové komise po provokacích zdejší úderky, kdy řeknu hvězdě protestního hnutí, že je tatrman a je to. Nechodím tam. Paní soudkyně také řekla, že v jejích očích se v zásadě osvědčuji, vidí přestupků jak máku, ale o ničem. Ocenila, že mám splněné studijní povinnosti na vysoké škole. Beru to vážně, ale kvůli něčemu jinému – osobě státního zástupce. Nenechám se zavřít.

Zvládnete vést do července 2025 řádný život – bez verbálních útoků na sociálních sítích, bez přestupků a podobně?

Čemu říkáte řádný život? Pracuji jak nejlépe dovedu pro samosprávu, studuji a jsem táta od dětí. Přestupky nejde nedělat v situaci, kdy mi přestupková komise vyloženě přizná, že se mě bojí netrestat. Opakuji, nenechám se zavřít. Na to jsem moc chytrý. Uklidním to.

Soud Vám také nařídil absolvovat program sociálního výcviku, kde si máte osvěžit, jak se slušně chovat. Může vám to něco dát, nebo je to zbytečné a platí, že „starého psa novým kouskům nenaučíš“?

Já se umím slušně chovat a žiji v pravdě, pane redaktore. Když chci, mluvím pomalu a vyžaduji noblesu. Podrobím se plně rozsudku, který je spravedlivý a soudkyně Hrmová mě tam posílá správně. Mám 300 hodin praxe v rámci studia se zaměřením kriminalistika, do toho vysoká a starostování, ale já si to zorganizuji. Děti za mnou chodí na radnici, žena je nad věcí.

Připouštíte si, že končí legrace a můžete skutečně strávit tři měsíce ve vězení?

Ano. Odpočinul bych si. A jako prvotrestaný bych tam asi tři měsíce nestrávil. U prvotrestaných je možná třetina. Nejsem Čermák, nastoupil bych. Já soudy respektuji. Problém je, že do vězení nepatřím. Kdybych se tam přesto podíval, odpočinu si a mám dost práce do školy.

Jak vážně bere tuto situaci rodina?

Manželka nesnáší pokuty a je mi ohromnou oporou. Holky jsou děsně chytré a každý můj průšvih jim vysvětluji. Říkám někdy to, co jiní nevysloví. Mám skvělou rodinu a moje žena také. Nikoho netěší, že si dělám problémy, ale nikdo mi nic nevyčítá.

Co zastupitelstvo? Máte jistotu, že vás v případě výkonu trestu neodvolají a nepřijdete o mandát starosty i zastupitele?

Starosta nesmí starostovat jako nepodmíněně odsouzený. Nikdo by mě nemusel odvolávat, odstoupil bych sám. Domnívám se, že není možné vykonávat ani funkci zastupitele. Na mandát bych rezignoval. Sestra, na hlasy druhá nejoblíbenější politička tady, by to tu doválčila, mám skvělého místostarostu. A náhradníkem je špičkový statik. P*d by se stalo. Samozřejmě, že mám koalici postavenou i bez sebe a samozřejmě, že by sestra byla skvělá starostka. Řeporyje nejsem jen já. Žena by byla ráda.

Několik dní po vydání usnesení jste byl znovu odsouzen, tentokrát k peněžitému trestu. Nemůže to být poslední kapka, kterou pohár trpělivosti pro soud přetekl?

Naopak. Je to odpovídající trest a ten se zahlazuje, neb jsem si nepodal odpor. Pokud někomu připadá mírný, tak je mi ho líto. Přesný rozsudek. Dám si velký pozor ne na sebe, ale na ty, co čekají na mou chybu. Neudělám ji. A udělám-li, budu svobodný, ne zavřený. Zavřený jsem teď.