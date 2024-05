Důvěra v prezidenta mírně poklesla. Lidé stále chválí jeho vystupování v zahraničí

Petr Pavel zahájil svůj mandát s poměrně silnou důvěrou veřejnosti na úrovni 60 procent. Po roce má stále silnou důvěru společnosti (53 procent), stále platí, že mu většinou důvěřují jeho voliči z prezidentské volby a naopak málo voliči jeho protikandidáta Andreje Babiše (20 procent).

Míra důvěry se liší i v různých sociodemografických skupinách, více mu věří mladí lidé (63 procent), méně pak lidé starší šedesáti let (43 procent). Důvěryhodnost prezidenta se dále zvyšuje s úrovní vzdělání, případně s lepší ekonomickou situací domácnosti.

Podle významné většiny (85 procent), by měl být prezident nadstranický a že by měl boj opozice s vládou spíše moderovat než do něj zasahovat. Úřad prezidenta má také být spíše reprezentativní než přímou službou občanům, na čemž se shodli dvě třetiny obyvatel (66 procent).

Mírná většina občanů pak podporuje, aby se prezident v politických otázkách soustředil na jejich morální a hodnotový prvek.

K otázce zahraničního působení a zastupování České republiky se pozitivně vyjádřili skoro tři čtvrtiny lidí (73 procent). V porovnáním s Milošem Zemanem je v této oblasti jednoznačně lepší, v lednu 2019 Zemana pozitivně hodnotilo pouze 46 procent lidí. Kladně Pavla hodnotí i dvě pětiny voličů Andreje Babiše a více než polovina nevoličů.

Více než polovina lidí (55 procent) si také stále myslí, že Petr Pavel podstatně podporuje vážnost úřadu prezidenta republiky. Před rokem si totéž myslelo o osm procent lidí více, nejvyšší byla tato hodnota v roce 2003, kdy byl prezidentem Václav Havel.

I tak se v tomto měřítku Pavel drží na vysokých hodnotách oproti jeho předchůdci Miloši Zemanovi, který dosahoval na začátku svého prvního mandátu 48 procent, v posledním roce svého působení na Pražském hradu pak 22 procent. Také Václav Klaus měl na konci druhého funkčního období důvěru méně než 30 procent lidí v Česku.

V celkovém hodnocení respondenti nejlépe hodnotí prezidentovo působení v zahraničí (56 procent dalo jedničku či dvojku), ale i v českých regionech a také komunikaci s médii a s vládou. Nejhůře si Petr Pavel vede v komunikací s opozicí (pouze 34 procent známkovalo jedničkou nebo dvojkou) a výraznější změnu pozorujeme u výběru blízkých spolupracovníků, který je nyní nejhůře hodnocenou oblastí s průměrnou známkou 3,1.

Obecně je však Petr Pavel podle STEM hodnocen dobře, žádná z dotazovaných oblastí nepřekročila středovou trojku, aktivita Pavla je tedy ve veřejném prostoru stále široce a pozitivně přijímaná. V porovnání s hodnocením z loňského května ukazuje jen mírné zhoršení průměrných známek u zkoumaných oblastí.