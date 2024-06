Hunterův jaderný laptop začal tikat. Teď vůbec nejde o syna, ale o tatínka

Jakmile porota oznámila, že mladý Biden je vinen „ve všech bodech obžaloby“, okamžitě to připomnělo Donalda Trumpa, který před pár dny slyšel totéž. A tak byla pro demokraty vina syna demokratického prezidenta vynikající zprávou. Hned to začalo: tohle rozhodnutí přece podráží nohy Trumpovu tvrzení, že jeho odsouzení je politická perzekuce. Jako hlavní zprávu měla tenhle výklad v noci na včerejšek stanice CNN, ale také list New York Times a řada dalších z houfu.

Hunter dal kdysi laptop do opravy a nevyzvedl ani nezaplatil, zhrzený opravář ho tedy pustil dál a ukázalo se, že obsah je hotová atomovka.