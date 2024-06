Vyloučí večer Novotného z ODS? Jakékoliv rozhodnutí budu respektovat, tvrdí

„Já vážně v tuto chvíli dopředu nechci k mému vyloučení nic říkat, snad jen to, že ať je rozhodnutí strany jakékoliv, budu jej naprosto respektovat,“ řekl Pavel Novotný iDNES.cz. Výkonná rada má rozhodnout o jeho faktickém vyhazovu z ODS. Podle zdrojů iDNES.cz se nikdo z vedení ODS Pavlu Novotnému neozval, aby jej vyzval, aby ze strany sám odešel.

S hlasováním o vyhazovu Novotného ale nesouhlasí například Alexandra Udženija. „Ano, Pavel Novotný to přehnal. Ano, Pavel se omluvil. A ano, Pavel to udělá znova. Ale nemyslím si, že by dnešní Výkonná rada ODS měla jednat o starostovi Řeporyjí. Myslím, že jsou na programu daleko důležitější témata – třeba určitá sebereflexe po proběhlých volbách...,“ uvedla na síti X.

Starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný počítá s tím, že tentokrát ho už čeká vyhazov z ODS. „Udělal jsem chybu, zaplatím za ní, byli by to idioti, kdyby toho nevyužili,“ řekl iDNES.cz před měsícem starosta Novotný, který čelí kritice od politiků z konzervativního křídla ODS kvůli některým svým ostrým vyjádřením.

„Je to vnitrostranická politická záležitost. Budou si hrát pokrytecky na to, že jde o něco jiného. Petr Fiala to komentovat nebude. Teď je mimořádná šance mě vyhodit, nic jiného teď Bendu nezajímá,“ dodal Novotný.

Své spolustraníky popudil sdílením fotky saxofonisty Felixe Slováčka z prvomájového mítinku koalice STAČILO!, kterou sestavila šéfka komunistů Kateřina Konečná a připsal k ní: „Felix byl vždycky de*bil.“ Pak se ale ještě v diskusi velmi nevybíravě zmínil o jeho dceři, zpěvačce, která se léčí s rakovinou. „Dávám mu pokoj asi rok a půl, co vím, že mu zemře dcera. Anička, bohužel, nemá žádnou šanci. Ale tohle přehnal,“ napsal Novotný.