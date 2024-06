OBRAZEM: Tělo na těle. Do megavězení v Salvadoru přivezli další dva tisíce vězňů

Do věznice v Salvadoru s kapacitou 40 tisíc osob, která je považována za největší na americkém kontinentu, bylo přemístěno přibližně 2000 nových vězňů. Na videích a fotkách zveřejněných vládou jsou vidět vězni svlečení do bílých trenýrek, s oholenými hlavami, jak běží novou věznicí do svých cel. Většina z nich má na sobě tetování se znaky svých gangů.