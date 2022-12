Na Kafi: Děti jsou samostatnější, ale emočně křehké a nejisté, míní Pöthe

Současnost je pro formování dalších generací velmi paradoxní a zasévá do dětí i dospívajících všeobecnou nejistotu. Děti nerozumí turbulentním událostem a dopadům, které pro ně mohou mít. Dospívající se bojí o svou budoucnost a ztrácejí naději a chuť připravovat se do života. A rodiče, kteří by měli být jejich přirozenou kotvou, žádnou jistotu nabídnout nemohou, protože stabilní a předvídatelný svět se změnil a oni se v tom novém učí žít spolu s dětmi právě teď…

„Dospělí zažívají nejistotu a bojí se budoucnosti, což trvá už druhý třetí rok, nejsou z toho klidní, nemají pro své děti správné odpovědi. A ty děti to vnímají, vyrůstají ve všeobecném chaosu a jsou z toho zmatené,“ popsal situaci v podcastu Na Kafi psychiatr a psychoanalytik Peter Pöthe.

Podcast jsme natáčeli v jeho ordinaci na Malé Straně, tentokrát jsme tedy byli hosty našeho hosta. S Peterem Pöthem jsme probrali to, jak se změnila komunikace mezi dětmi a dospělými, proč je pro ně současná přeinformovaná doba tak složitá a jak ji správně uchopit, abychom vychovali zdravě sebevědomé a sebejisté generace.

„V dětství jste si něco vypůjčila z knihovny, něco jste si přečetla, měla jste pár kamarádů, možná jste se svěřila rodičům. Pak to u vás zůstalo a mohla jste s tím nějak pracovat a přemýšlet nad tím. Dnes je to tak, že když máte nějakou nejistotu či otázku, tak na to máte na internetu milion odpovědí, ale i řadu hnutí, která jsou přesvědčena o své pravdě. Největší změna přišla v tom, že dnešní děti mají nejistotu nahrazenou nějakými instantními názory, jež jsou spojené se začleněním do určité skupiny o určitém názoru. Děti jsou tedy více propojené s různými skupinami napříč celým světem, mají jasnější názory. Ale zároveň jsou méně životem poučené, což je nešťastná kombinace,“ přiznal psychoterapeut a expert na dětská traumata s tím, že návštěvnost psychiatrických ordinacích je v poslední době mnohonásobně vyšší.

Ve vztazích dětí a dospívajících, ať už v rámci kamarádů, nebo v rodině, panuje nejistota a úzkost. „Pokud nezapadnou třeba ve třídách do hlavního proudu, často se cítí opuštěné a vyčleněné. Do toho mají mnohem větší přístup k regulačním látkám, než byl před deseti a patnácti lety – viz fenomén nikotinových sáčků. Musíme si uvědomit, že ta doba je velmi rozdílná od doby, ve které jsme vyrůstali my. Děti mají pravdu v tom, že je nutíme dělat spoustu zbytečných věcí. Potřebují v tom vidět smysl. A pokud jej neuvidí, budou zájem předstírat kvůli lásce k vám. Nebo to vzdají,“ upozornil v podcastu Peter Pöthe.

Proč současná doba plní psychiatrické ordinace pro děti a dospívající? Jakým způsobem si dospívající prošli v předchozích letech sociální sabotáží? Jaký to má vliv na jejich budoucí životy? A proč jsou v životě dětí důležité a prospěšné sociální sítě a počítačové hry? Poslouchejte podcast Na Kafi: