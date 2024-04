Jágrova kariéra směřuje ke konci. Chci se připravit na poslední sezonu, hlásí

„Uvidíme, jak dopadne baráž, ale pokud by dopadla dobře a my zůstali v extralize, máme takový plán natočit mou poslední sezonu,“ řekl dvaapadesátiletý hrající majitel středočeského klubu v pořadu Showtime ještě před startem baráže.

Je zřejmé, že tahle podmínka je splněna. Rytíři uspěli bez zakolísání, Vsetín zdolali 4:0 na zápasy. Jágr k tomu ve třech zápasech přispěl gólem a nahrávkou. Vedle skladby kádru tak může začít i se svou přípravou.

Klub se k prohlášení Jágra nechce nijak víc vyjadřovat, serveru iDNES.cz dodal vysvětlení, že se jedná o hráčovo rozhodnutí.

„Chtěl bych se pokusit připravit fyzicky co možná nejlépe. Já pořád říkám, že se připravím, pak se nikdy nepřipravím. Ale opravdu profesionálně bych se chtěl připravit na poslední sezonu,“ prohlásil.

Majitel kladenských Rytířů Jaromír Jágr pozoruje barážové utkání proti Vsetínu.

S Petrem Větrovským pracuje na filmu. „S Petrem jsme začali natáčet před čtyřmi roky, takže se mu to trochu prodražilo...,“ pousmál se Jágr. „Počítal jsem s tím, že už skončím, ale zatím si tu kariéru pořád prodlužuju.“

Vedle filmu se mohou fanoušci těšit i na knihu. „Knihu chystám, ale to chystám už asi deset let, takže všechno, co jsem měl nachystané, jsem musel změnit, protože jsem změnil svoje názory,“ uvedl tradičně dobře naložený Jágr.