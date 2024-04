Hořava ve Spartě končí, hlavní trenér Gross dostal důvěru i na další sezonu

„Pavel Gross má naši důvěru a samozřejmě bude pokračovat i v následující sezoně. Už během té poslední jsme ale věděli, že nás po vypršení kontraktu opustí Miloš Hořava. Chce si od hokeje zase na nějaký čas odpočinout,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Divíšek.

Dvaašedesátiletý Hořava působil na Spartě s přestávkami od roku 2020. Nahradit by jej mohl například Antonín Stavjaňa, který v rozhovoru pro Sport přiznal, že od Grosse dostal nabídku na spolupráci.

„Naším úkolem je zachovat kontinuitu nastolené práce obou trenérů. Momentálně tak probíhají jednání s malým okruhem potenciálních asistentů trenéra Grosse,“ řekl Divíšek.

Sparta obsadila v premiérové sezoně pod Grossovým vedení druhé místo v základní části, ve čtvrtfinále vyřadila Liberec 4:0 na zápasy, v semifinále ale neuspěla proti šampionovi z předešlých čtyř odehraných sezon Třinci. Pražané vedli v sérii 3:0, čtvrtou výhru ale přidat nedokázali a jako první tým v historii extraligového play off takto rozehranou sérii ztratili.

„Zklamání stále ještě neodeznělo. Stále nemohu skousnout náš poslední týden play off. Myslím, že to bude trvat ještě dlouhou dobu. Víme moc dobře, že sezona skončila velkým neúspěchem. Musíme se ale snažit myslet pozitivně, vzít si ze sezony to dobré a připravit se co nejlépe na start dalšího ročníku,“ řekl Divíšek.

Hlavní trenér hokejové Sparty Pavel Gross komunikuje s asistentem Miloslavem Hořavou (vpravo).

Pražané v průběhu sezony podepsali smlouvy s většinou klíčových hráčů kádru, na složení týmu ale nyní dál pracují. Odchází ale například Jan Buchtele, Jakub Konečný a nebudou pokračovat ani zámořské posily Josh Kestner, Stephen Harper a Nick Beaudin.

„Momentálně probíhá mnoho porad a meetingů ohledně skladby kádru. Máme vytipováno několik posil, ale kvůli nepovedenému týdnu nechceme rozbít vše, na čem jsme po celý rok pracovali. Stále věřím tomu, že tým máme velmi kvalitní. I proto musíme pečlivě vybírat, jak ho doplníme,“ dodal Divíšek, pro něhož to byla také první sezona ve Spartě.