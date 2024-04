Ufňukaní křehcí individualisté. Nefér nálepky si Sněhové vločky nezaslouží

Generace Z Narozeni: 2001–2010 Další názvy: děti nového tisíciletí, generace M (multitasking), generace I (internet), generace N (net), iGen (internetová generace). Charakteristika: Digitální domorodci, kteří vyrostli na síti World Wide Web. Věří, že každý problém vyřeší po svém. Hlavně jinak, než velí tradice, instituce, stát, národ a jim podobné přežitky. Žijí online a v rychlém tempu. Klasické vzdělání pro ně postrádá smysl, vždyť „UTFG = Use the Fucking Google“ (použij ten podělaný google). Konečně zareagovaly i školy a přestávají své žáky nutit do všeobecného přehledu. Budoucnost je přece ve specializaci! Práce: Rychle se adaptují a skvěle vládnou angličtinou. Nedokážou se však dlouho soustředit a valící se množství informací mají potíž třídit. Zaměstnanecký poměr je neláká. Proč by taky měl, když vidí své nezletilé vrstevníky, kterak na YouTube vydělávají násobně víc než jejich rodiče? Na rozdíl od generace Y však „zetka“ svět změnit opravdu chtějí. Ovšem ne z open space, ale z domova. Rodina: Mají buď jednoho, nebo žádného sourozence. S rodiči si rozumějí, panuje mezi nimi spíše kamarádský vztah. Zajímavost: Spadá sem i tzv. generace sněhových vloček. Jde o labilní, křehké, urážlivé jedince, přesvědčené o své výjimečnosti. Žádný div, když je vychovávali hyperochranářští rodiče a na rozdíl od svých předchůdců zatím nemuseli řešit žádné významné problémy, které by je zocelily. Výraz poprvé použil Chuck Palahniuk v románu Klub rváčů: „Nejsi krásná a jedinečná sněhová vločka… Jsi stejná hnijící organická hmota jako kdokoli jiný a my všichni jsme součástí jedné a té samé hromady kompostu.“