Kowal v Budějovicích končí, s titulem se vrací trénovat do Polska

Trenér Andrzej Kowal po zisku mistrovského titulu s volejbalisty Českých Budějovic končí. Třiapadesátiletý Polák strávil s týmem jedinou sezonu, kterou ve čtvrtek završil zlatou medailí po výhře ve finálové sérii s loňskými šampiony Lvy Praha. Deníku potvrdil, že to byl jeho poslední zápas. Vrátí se do vlasti a měl by převzít Lubin. Nového kouče budou mít v příští sezoně i poražení finalisté Lvi.