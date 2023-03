NA KAFI: Na seznamku nepište, že jste hodná holka. Raději ukažte vizi

Jak se na seznamce prezentovat, aby mohlo být seznámení, ale především zacílení na správnou skupinu lidí, úspěšné? „Určitě je klíčová fotografie, pokud ji na seznamce nemáte, vaše šance o 78 procent klesá,“ vzkázala ženám v podcastu Na Kafi Kristýna Mertlová.

Dodala, že pokud jejich vizáž nepřipomíná modelku, neměla by tak vypadat ani na seznamkové fotografii. „Fotka by neměla být příliš vyretušovaná, instagramová, ale přirozená a měla by působit pozitivně. Muži nechtějí být klamáni a chtějí vědět, s kým na to rande skutečně jdou. Jedině pak bude úspěšné,“ upozornil host podcastu.

Když šestka hledá desítku…

Do profilu je také dobré napsat svou vizi. „Spíše to, než že jsem hodná holka, je dobré tam napsat něco o svých hodnotách: kde se vidíte za pět let tak, aby se v tom případný partner mohl najít. A prostřednictvím těchto vizí také vydefinovat, co konkrétně hledáte či nehledáte,“ dodává Kristýna Mertlová.

Online seznamování vyžaduje spoustu trpělivosti a času. Proč ale někteří nakonec z této anabáze odcházejí v depresi a bez partnera?

„Seznamování vychází z toho, co nabízím a co hledám. A bohužel se velmi často stává, že se to nepotkává. Lidé mají často pocit, že nabízí exkluzivitu, ale realita je úplně jinde. Velmi často tak oslovují nevhodné protějšky a protějšky, kde vůbec nemají šanci. Plýtvají tak svým časem a energií. Neuvědomují si, že hledají někoho zcela nekompatibilního,“ vzkázala seznamovací koučka s tím, že z tohoto zmaru pak vychází smutná statistika, kdy pro jedno dobré rande musíte absolvovat stovku oslovení.

Sexuální predátoři řádí všude

Dvě třetiny žen na online seznamkách zažijí nevhodné sexuální návrhy nebo dostanou nevyžádané fotky intimních partií svého protějšku. Tento fenomén je rozšířený po celém světě a je každodenní realitou online seznamek. Jak to všechno ustát, abychom nakonec neodcházely ze seznamek vyšťavené, znechucené, bez nadějí i bez partnera?

„Vše začíná na výběru dobré seznamky. Je to o tom si uvědomit, co hledám, a vybrat si k tomu vhodnou seznamku či agenturu. Možná přistupovat k seznamování i s lehkou paranoiou. Důvěřovat, ale být opatrná, naučit se ověřovat a eliminovat ta rizika třeba tím, že se naučím rozpoznat sexuálního predátora či manipulátora,“ dodala Mertlová s tím, že takové dovednosti už se dnes učí na kurzech.

Jaké je ideální chování v případě, že vás na seznamce sexuální predátor osloví? Proč si seznam lajků či matchů nebrat osobně? A jak zavčasu poznat manipulátora, kterému doma v posteli leží partnerka a který si s vámi jen hraje? Odpovědi na tyto a spoustu dalších otázek najdete v posledním dílu podcastu Na Kafi.