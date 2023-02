NA KAFI: Nejoblíbenější masturbační nástroj u žen? Sprcha, míní sexkoučka

Masturbace je vděčné téma mezi kamarádkami: pokud je nastolíte na večírku u drinku, zaručeně se budete mít o čem bavit celý večer. Ovšem zároveň takové téma jen málokdy otevřete s nejbližšími lidmi v rodině. „To, o čem se mluví, ještě stále nekoresponduje s tím, co se děje v našich postelích,“ míní Julie Gaia Poupětová a dodává, že i když se o masturbaci (i o té ženské) více mluví, neznamená to, že jsme za dveřmi našich ložnic v sebeuspokojování svobodnější.

„Tam je to pořád ještě postaru, masturbace je stále stigmatizována a označována za popelku sexuálních aktivit, náhražku, něco méněcenného. Stále je to u mnoha lidí nehodnotná cesta k sebeuspokojení a k orgasmu. Stále to není zcela přijímaná aktivita partnery, obzvláště v náročnějším období ženy, řekněme ve stresové situaci nebo po porodu,“ dodává koučka.

V jakém věku lidé s masturbací začínají? Existují studie, které pozorovaly masturbační pohyby už u plodu v děloze. Děti to však vnímají jako dotýkání se nějakých extrémně citlivých míst, a to přetrvává i po narození, často při přebalování, kdy najednou mají přístup ke svému tělu. „Je evidentní, že masturbaci ve věku pěti let si ty holčičky pamatují, především pak negativní zážitky s tím spojené,“ dodává host podcastu a naráží na odmítnutí a stud rodičů.

Jak a kdy mluvit s dětmi o sebeuspokojování? Podle sexkoučky co nejdříve, ale přívětivě, postupně a hlavně kontinuálně. Stud a pocit viny za „nežádoucí doteky“ se totiž z rodiče na dítě dokáže přenést velmi rychle.

„Tady je proto třeba být v pohodě sám se sebou, se svou masturbací, protože pak rodič nepřenáší vzorce studu na dítě v rámci kontextu doteků. Mozek miminka je napojený na emoční schéma a nervovou soustavu rodiče. Ten rodič to ani nemusí pojmenovávat, ale v momentě, kdy je ve studu, kdy je v rozpacích, tak je vysoká pravděpodobnost, že se to přenese i na dítě. A to dítě si to pak ukládá jako v sendviči s informací sahání si na genitálie: obrovský pocit studu. Už v prvních osmnácti měsících života miminka můžeme při jeho dotecích na genitáliích ovlivnit jeho budoucnost a to, co si dítě nese v rámci sebedotýkání do partnerství, do svého života,“ vysvětlila Julie Gaia Poupětová.

„Jestli existuje jedna jediná věc, kterou byste se svými dětmi rozhodně měli udělat proto, aby to pozitivně ovlivnilo jejich partnerský a intimní život v budoucnosti, tak je to nějaká kreativní promluva o masturbaci. Vysvětlit, že je to v pořádku, aktivitu pojmenovat a dát tomu pravidla,“ apeluje.

Nejoblíbenější pomůcka k sebeuspokojení? Podle Julie Gaie Poupětové je to u českých žen jednoznačně sprcha. V sex shopech pak vyhrávají klasické a pulsující vibrátory. Jak vybrat nejdokonalejší erotickou pomůcku?

Jak poznat, že jste na sebeuspokojování závislí? Proč je partnerská masturbace tolik užitečná a jak nabourat vlastní intimní bubliny? Poslechněte si nejnovější díl podcastu Na Kafi.