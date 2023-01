Podcast NA KAFI: Dělejte nejmenší možné minimum, ale pořádně, radí Laci

Kluk, který vyrostl v kojeneckém ústavu a v dětském domově, nyní vede online kurzy, cvičí s hvězdami a pomáhá lidem pochopit, jak skutečně funguje jejich vlastní tělo. Čekací lhůta na individuální lekci s Radkem je dlouhá tři měsíce, jako třeba u zubaře. A není divu, jako jeden z mála trenérů klade při cvičení důraz i na emoce a pocity klientů, na to, co aktuálně prožívají.

Jeho lekce mají naučit člověka zpomalit, zklidnit se a ukázat mu základy, které jsou pro další cvičení nezbytné. „Dost dlouho mě totiž štve, že na internetu a sociálních sítích jsou trenéři, kteří sami cvičí špatně. Lidé jdou s důvěrou za trenérem, který ani kolikrát neví, že má špatnou techniku. Proto lidem říkám, zkuste se mnou aspoň měsíc cvičit, poznat své tělo. Pak na lekcích tu techniku dočišťujeme,“ vysvětluje Radek Laci s tím, že většina lidí vůbec netuší, jak zasadit svá žebra do páteře tak, aby měli při cvičení aktivní břicho.

„Oni často neumějí základní věc, krok číslo jedna, ale už jdou do kliků, do kroku číslo pět. Je to ale naprosto klíčové, protože pokud člověk nedokáže zasadit žebra do páteře, dělá všechny cviky naprosto špatně. Často se mne lidé ptají: To mi chcete říct, že cvičím celou dobu špatně? Ano, tak to bohužel je. Game changer začíná ve chvíli, kdy se člověk naučí stabilizovat si tělo,“ vysvětluje Radek Laci.

Až půjdete se začátkem roku do sebe, najděte si trenéra, kterému nechybí empatie a emoční kvocient. Který se zajímá o své okolí, má jiné zájmy než jen trenérství. „Takový trenér vás bude vnímat a je schopný se vžít do vaší situace. Nebude jen hecovat a nutit vás hned od začátku vyskakovat na bednu tak, abyste se mu zablokovali a ztuhli v napětí. Abyste pochopili, jak vaše tělo funguje, potřebujete se naopak uvolnit a být v bezpečném prostoru,“ míní trenér a terapeut.

A co dnes tolik oblíbené měření a počítání každého kroku? Fitness hodinky a náramky jsou skvělým pomocníkem, ale s digitalizací výkonu není dobré to přehánět. „Není přirozené neustále kontrolovat své tělo, ale přirozenou cestou je držet si rovnováhu. Jestli chcete, měřte si to, ale uvědomte si, že je to je nějaký číselný údaj a že jste lidi, kteří mají své pocity a že je naprosto v pořádku, když další den neuběhnete o dva kilometry více,“ vysvětluje.

Radek Laci je člověk, který si vždy půjde svou vlastní cestou. Zatímco o Vánocích už se na internetu rozjela nová výzva Rozběháme na Nový rok celé Česko a její fanoušci už se těšili na první lednové výkony, Radek Laci namáčel vanilkové rohlíčky ve vaječném likéru s výzvou Žere celé Česko a vzkázal tím, že je v pořádku, když proválíme celý den u pohádek. „Jsme lidi, nejsme roboti. Přijde mi, že celý rok od 1. ledna do 31. prosince neustále čelíme nějakým výzvám a pořád ze sebe vydáváme nějaký výkon a máme na čem pracovat. Ale je potřeba to vyvážit a dát si doma chlebíček a pobrečet si,“ vzkázal v podcastu.