NA KAFI: Párová masturbace utužuje vztahy, otevřete své intimní bubliny

Párová a společná masturbace může v intimním vztahu zbořit potřebné ledy a nastavit novou intimní hranici. Může být cestou k dalším aktivitám. Přesto se stále považuje za něco méněcenného a se sexem si v českých ložnicích rovná není.

Nejsnadnější cestu k uspokojení – masturbaci – jsme důkladně probraly s posledním hostem podcastu Na Kafi, se sexkoučkou Julií Gaiou Poupětovou. Řešily jsme například to, co si počít s pocity hany a studu ohledně masturbace v páru, když jeden zkrátka chce a uspokojuje se příliš a druhý tuto cestu nepřijímá nebo na partnera žárlí.

Podle sexkoučky je potřeba toto téma v páru otevřít a druhému nabídnout vlídnou a otevřenou komunikaci a ochotu se na cestě k uspokojení podílet. Zde více než kde jinde je však třeba vzájemné spolupráce a ochoty na toto téma komunikovat. Vše by mělo přicházet citlivě a postupně.

Podmínkou je, aby ten z páru, který masturbuje a je vystaven nevoli ze strany partnera či partnerky, byl ochotný o sebeuspokojování komunikovat a sdílet je.

„Často kolem masturbujícího vzniká intimní soukromá bublina, kde jsem sám. Nikdo mu tam neleze a cítí se tam bezpečně. Může se soustředit na své fantazie, nic jej nebo ji nevyrušuje, nemusí interagovat a může se plně soustředit jen na svůj prožitek,“ popisuje důvod k nechuti sdílet sexkoučka Julie Gaia Poupětová.

V takových případech je zřejmě nejlepší nechat si pomoci. „Ono je pak skutečně těžké, když oba partneři se svými bublinami přijdou a mají si je poskytnout ke sdílení. Ale je to dobrý krok, který může začít třeba sdílením videí, jež jednoho nebo druhého vzrušují. Velkou roli, především u žen, hraje strach z odmítnutí, nepřijetí, ze shazování a podobně,“ přiblížila Julie Gaia Poupětová.

Upozornila, že sdílet tyto intimní chvilky je pro ženy skutečně mnohem těžší. „Směju se, když slyším české sexuology, jak radí ženám: Vy byste měla masturbovat, masturbujte, masturbujte před mužem, to je v pořádku, odhoďte falešný stud. Na to vždy říkám: Chlapi, vy si vůbec neuvědomujete, že pro ženu, která má přijít s takovým krokem, je to jako přijít za partnerem a říct: hele, já jsem lesba. Takový zážitek se dá svou silou přirovnat ke coming outu,“ dodává.

Vzájemné otevření vlastních intimních bublin však vždy přinese posílení a zpestření partnerského vztahu. „Nejde to ale tak, že člověka popadnete, vezmete jej za jeho hranice, zcela jej obnažíte, ale nedáte mu bezpečnostní podporu tak, aby vaše emoce mohly jít správným směrem.“

Vysoce intimní zážitky by proto měly být dávkovány postupně a po malých dávkách.

Sexkoučka v podcastu upozornila, že existuje sdílená a společná masturbace. První pojem popisuje to, když jeden se uspokojuje a druhý se dívá. Pozoruje, jak to vypadá, když je partner skutečně vzrušený. Společná masturbace pak znamená společné sebeuspokojování. „Když se bavíme k nejjistější cestě ke společnému orgasmu, tak je to společná masturbace.“

Málokdo, kdo se soustředí na uspokojení partnera, se pak však dokáže plně soustředit na sebe. „Chce to trénink, komunikovat, kde zhruba jsme, zda se chceme v tomto ladit. Je prostě dobré spolu mít malé množství výrazů, které používáme v komunikaci během sexu a zároveň se domluvit na tom, že k sobě budeme upřímní,“ radí Julie Gaia Poupětová.

Jaké výrazy zvolit? Co vše se dá vyřešit před sexem a co komunikovat během intimních chvil? A jaké techniky nejčastěji uspokojí většinu žen?