NA KAFI: Svobodné děti mají větší šanci na duševní zdraví, míní Staňková

Trojnásobná matka, propagátorka svobodného vzdělávání a unschoolingu, autorka projektu Děti jsou taky lidi, Zdeňka Šíp Staňková, vnímá svobodu jako základní předpoklad lidského bytí. Ale požaduje ji nekompromisně pro všechny: dětem stejnou měrou jako dospělým.

„Svobodné děti mají mnohem větší šanci na duševní zdraví, mnohem větší vnitřní motivaci učit se, a také moc nad svým životem,“ uvedla v podcastu.

Proč je podle ní české školství toxické? Protože je nedobrovolné. Docházka je povinná, nikdo se dětí neptá, co skutečně chtějí, co je zajímá. „Ty se pak učí věci, které je nebaví, které si nepamatují a které v životě nevyužijí, takže je snadno zapomenou,“ podotkla.

„Kdyby se školní docházka zdobrovolnila a děti mohly školy využívat školy jako centra vzdělávání, tak by se teprve ukázalo, jestli je ten školský systém dobrý a má nějaký smysl,“ uvedla v podcastu Na Kafi.

Státní systém výuky přirovnává k vězení, které dítě nemotivuje, ale nutí trávit informace. Dítě je vězněm dospělých. Pokud nemá oporu v rodičích, nemá nad svým vzděláváním žádnou moc.

„Stačí se podívat na učebnice, které jsou většinou hnusné. A pak jdete do knihkupectví a tam vidíte tisíce nádherných encyklopedií, které to dítě zhltne během hodiny. A protože je zrovna v tu chvíli nastartované a to téma ho zajímá, tak si do hlavy uloží mnohem více informací, než když budeme dítě nutit dělat pětačtyřicet minut toto, a pak zase něco jiného,“ vysvětlila Staňková.

V podcastu Na Kafi jsme si povídaly i o tom, proč se svobodný systém vzdělávání hodí pro všechny děti a pro téměř všechny rodiče. Jaké s sebou přináší výhody. Jakým způsobem starší děti naskakují do systému, když se chtějí vydat třeba na kariérní dráhu lékaře, nebo proč jsou svobodné děti duševně vyspělejší.

„Nebojí se komunikovat s dospělým a argumentovat, vědí, že se svobodou jde ruku v ruce zodpovědnost,“ dodává s tím, že svobody je přirozeně schopen každý. Naopak nejhorší, co lidská bytost může zažít, je bezmoc. Spolu se strachem je to základ každého traumatu.

„Spousta dospělých vám řekne, že děti nejsou schopné svobodného života. A stejný argument padal v historii, když se rušilo otrokářství v severní Americe: ‚Oni nejsou schopní žít svobodně a samostatně, my se o ně staráme.‘ No proč nejsou schopné fungovat svobodně a samostatně? Protože jsme jim tu svobodu a samostatnost vzali. Nechci generalizovat, ale mám srovnání z vlastní rodiny: svobodné děti jsou zodpovědnější a duševně vyspělejší,“ vzkázala Zdeňka Šíp Staňková.