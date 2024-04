Danko dostal za nabouraný semafor pokutu a zákaz řízení. A šel zametat

„Díkybohu jsem nikomu neublížil, když jsem semafor poškodil. Včera jsem se dozvěděl i trest. Dva roky nebudu řídit a zaplatím pokutu 900 eur. Věřím, že skočit do Dunaje nemusím, a dnes jsem přišel uklízet v den, kdy zaměstnanci městské části pravidelně uklízejí. Poprosil jsem pana starostu, jestli se můžu přidat čistit Dúbravku, když tu už dva roky bydlím,“ řekl Danko slovenským médiím, než se chopil koštěte a lopaty.

Své zapojení do veřejně prospěšných prací Danko slíbil už dříve, nakonec tak učinil v době probíhající schůze Národní rady. Jako její místopředseda má nárok na vozidlo s řidičem. Na sídlišti v pátek také řekl, že se z nehody poučil a že jeho příklad může posloužit občanům, kteří se příště možná lépe zorientují v tom, kdy ke své nehodě musejí volat policii a kdy ne.

Podle portálu Aktuality.sk za ním během zametání přišel neznámý muž a zeptal se ho, „jaké to je, dělat něco smysluplného“. Otázal se ho také, jestli se nestydí, a stěžoval si, že když jeho zastavila policie, dostal pokutu 50 eur, zatímco Danko jen uklízí Dúbravku. Šéf SNS mu na to odpověděl otázkou, zda „podstoupil i vyšetření na hlavičku“.

Danko také v souladu s přístupem celé vlády Roberta Fica odmítal odpovídat na otázky některých médií, například Markízy. Některé jejich dotazy proto zopakovali ostatní přítomní novináři.

Prokuratura po Dankově nehodě zahájila v případu trestní stíhání kvůli poškozování a ohrožování provozu obecně prospěšného zařízení. Následně rozhodla, že Danko obviněn nebude a případ postoupila dopravnímu inspektorátu policie k přestupkovému řízení.

Danko se dechové zkoušce na alkohol podrobil až 15 hodin po noční nehodě. Požití alkoholu u politika zjištěno nebylo a sám Danko tvrdil, že v době nehody nebyl pod vlivem alkoholu. Na místě kolize zůstala podle médií poznávací značka Dankova vozu a do jeho garáže vedla olejová stopa. Při vysvětlování si pak bývalý předseda parlamentu protiřečil a zatímco jednou řekl, že se mu při srážce se semaforem nic nestalo, příště vyprávěl, že „se velmi zranil“.

V pátek k tomu řekl, že zub, který se mu tehdy ulomil, měl v době prvních dotazů médií už zpět nalepený, takže to nechtěl dál veřejně rozebírat. Celou situaci by objasnilo video z nehody, to však slovenská veřejnost stále neviděla, navzdory příslibům krátce po nehodě. Úřady to vysvětlovaly tím, že nejdřív musí skončit vyšetřování události.

Jak Danko, tak ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok nyní tvrdí, že se zveřejněním videa nemají problém. Eštok také vyzval, aby tak kompetentní lidé učinili a „navždy ukončili trauma, které to způsobilo společnosti“.