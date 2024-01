„Trefil jsem sloup, a co.“ Politik Danko boural, našli ho podle olejové skvrny

„Trefil jsem sloup, no a co. Všechno zaplatím, jsem pojištěný, není to žádný problém. Vše je ohlášené na policii,“ řekl Danko. Na dotaz, zda z místa nehody odjel dříve, než ji nahlásil policistům, a ti ho tak museli dohledávat, odmítl reagovat. Novinářům také vzkázal, že hledají „zbytečnou senzaci“.

Na místě nehody podle Startitupu odpadlo evidenční číslo vozu, což policistům také pomohlo havarujícího řidiče najít.

Na Facebooku mezitím Danko uvedl, že dostal smyk. „Narazil jsem do sloupu, ohlásil jsem to pojišťovně, oznámil jsem to magistrátu. Pokud je třeba ještě něco udělat, všechno splním,“ řekl a dodal, že spolupracuje s policií a zaplatí i opravu sloupu, pokud bude třeba.

Nehodu místopředsedy Národní rady potvrdil podle portálu Pravda také ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok a uvedl, že při ní „nedošlo k žádnému ohrožení života ani zdraví jiných obyvatel“. Navzdory zřejmému poškození sloupu poznamenal, že nejsou ani „škody na majetku“.

Normální lidský příběh, říká Fico

Danka se zastal i premiér Robert Fico. „Normální, běžný lidský příběh, který se může stát komukoliv na světě. Vnímám to jako věc, která se stává tisícům lidí na Slovensku,“ uvedl. Někteří opoziční politici však šéfa nacionalistické strany SNS Danka vyzvali, aby z nehody vyvodil osobní zodpovědnost.

„Pokud politik způsobí dopravní nehodu, má počkat na policii. Ne utéct z místa činu. Politik by měl jít příkladem, ne ukazovat veřejnosti, že je kvůli své funkci nad zákonem. Pan Danko by měl nyní jednoznačně vyvodit zodpovědnost,“ vyjádřil se podle Hospodárských novin předseda nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko Michal Šimečka.

Za útěk z místa nehody podle zákona hrozí pokuta ve výši 200 až 1 000 eur (přibližně 5 až 25 tisíc korun) a zákaz řízení motorového vozidla až na pět let, podotkl Startitup. Pokud dojde k poškození cesty nebo obecně prospěšného zařízení, událost se vyhodnocuje jako dopravní nehoda a povinností řidiče je ohlásit havárii policii a počkat na její příjezd, dodal web Aktuality.sk.

Havárie mezitím na recesistických portálech vyvolala vlnu vtipů a pobavených komentářů Slováků. Ti si totiž z šéfa SNS dělají legraci už léta. Podle jeho někdejší vojenské hodnosti mu přezdívají Kapitán, připomínají si jeho legendární přeřeky a nesmyslné výroky a nápady. Jedním z nich je ironií osudu i jiný sloup v Bratislavě. A to ten, který Danko nechal postavit u parlamentu coby symbol národní hrdosti Slováků.