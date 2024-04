Nebýt alkoholu, většinu času skoro nemáme co dělat, říká lékař z urgentu

Co obnáší práce na urgentním příjmu a jak jste se vůbec k intenzivní medicíně dostal?

Původně jsem sloužil na anesteziologicko-resuscitačním oddělení a na urgentu vypomáhal jako externista, pak jsem nastoupil na plný úvazek. Olomoucký urgent je jeden z vůbec prvních v Česku a brzy oslaví dvacet let. Stěžejní myšlenkou bylo centralizovat akutní péči na jedno místo, aby pacient nemusel za specialisty cestovat na jednotlivé kliniky a kroužit mezi nemocničními pavilony, což se do té doby běžně dělo a nebylo to úplně komfortní. Takže dnes tu máme jak ambulance se všeobecnými lékaři, tak ty, kde pracují oboroví specialisté. V podstatě jsme tady taková malá poliklinika, fungující čtyřiadvacet hodin denně sedm dní v týdnu.

V minulosti se tu objevil dealer, jenž prodával látku podobnou ketaminu nebo fencyklidinu s anestetickým účinkem. Když se toho člověk předávkoval, v podstatě se uvedl do celkové anestezie.