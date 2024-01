Na nové zuby. Slováci se smějí Dankovi, na transparentní účet posílají centy

„Semafor naší státnosti, JUDr. Andrej Danko, kpt. kkt., náš prezidement,“ poznamenává dárce Andrej Pavlík u záznamu o bezhotovostní transakci. Předsedovi koaliční Slovenské národní strany (SNS) věnoval 0,01 eur. Stejně jako desítky dalších lidí.

Ti Dankovi přispívají zejména na nezbytnosti související s jeho nehodou z poloviny ledna, kdy při noční jízdě novým vozem narazil do semaforu v bratislavské čtvrti Dúbravka takovou silou, že sloup museli dalšího dne vyměnit. Nešlo ale ani tak o samotnou havárii jako o to, co přišlo po ní.

Danko nejenže nepočkal na policii a odjel domů, ale neustále měnil popis okolností svého karambolu. Nejprve tvrdil, že nevěděl, že by měl volat policii, když druhým „účastníkem“ nehody byl pouhý sloup. Prý volal na magistrát a do své pojišťovny a dušoval se, že škodu uhradí. Alkohol za volantem odmítal a pak tvrdil, že „foukal“ s negativním výsledkem.

Jenže až za patnáct hodin, jak se později zjistilo. Stejně tak se měnil jeho zdravotní stav po osudné srážce. Podle první verze, kterou předložil médiím, se mu nic nestalo. Podle druhé se „velmi zranil a musel se jet domů ošetřit“. Podle té třetí se mu pak vylomil zub, který mu jeho stomatolog později „přilepil zpátky“. Právě na to odkazují mnohé vzkazy na jeho transparentním účtu.

„Na nové zuby, pane kapitáne,“ píše jeden přispěvatel. „Od zoubkové víly,“ vzkazuje další. „Na zubní lepidlo,“ popisuje zase jiný. Z Dankovy havárie existuje několik kamerových záznamů, slovenská policie je však navzdory slibům stále nezveřejnila. Pikantní je, že Danko svou kandidaturu oficiálně potvrdil právě poté, co média a veřejnost začaly probírat jeho nehodu.

Kromě odkazů na semafor a zuby se však na účtu objevují i jiné zprávy pro kontroverzního proruského politika, z kterých vyplývá, že o fanoušky právě nejde: „Na letenku do Moskvy.“ „Na hodiny logopedie.“ „Když to vyměníš na rubly, možná ti to i v Mordoru bude stačit.“ Mnohé se vztahují i ke starším kauzám někdejšího předsedy parlamentu.

„Pane redaktore, těžko se ovládám, fakt jsem dost popil,“ cituje třeba tento popis finančního daru Dankovo přiznání v rádiu po jedné z alkoholem naplněných nocí. „Na poctivý řidičák. Protože ten, co máte, je zjevně (stejný) jako váš titul,“ je zase připomínka Dankovy opsané diplomové práce. Mimochodem, Danko už o svůj řidičský průkaz právě po nehodě v Bratislavě přišel. „Na tlumočníka, aby bylo prezidentovi rozumět,“ strefuje se další dárce do Dankových pověstných rétorických (ne)schopností.

Lídr vládní strany vybral na svou kandidaturu na prezidenta 20 tisíc podpisů. Ty už předložil petičnímu výboru, a je tak oficiálně účastníkem volebního klání. Podle průzkumů však zatím nemá víc než dvouprocentní podporu. První kolo slovenských prezidentských voleb se bude konat 23. března.

U jednotlivých darů sice jsou uvedená jména přispěvatelů, další údaje už však chybí. Což může znamenat, že Danko nastřádané centy bude muset zase vrátit. Podle slovenských zákonů si totiž kandidát na prezidenta nemůže nechat ty dary, u nichž není možné prokázat, kdo je skutečným dárcem.

„Kandidát je povinen tento peněžní dar vrátit ve lhůtě třiceti dní na účet, ze kterého byl peněžní dar poskytnut. Pokud by však už v té době účet dárce neexistoval, kandidát je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit Ministerstvu financí Slovenské republiky a peněžní dar poslat na příjmový účet státního rozpočtu,“ vysvětluje slovenské ministerstvo vnitra.