Nefeť pleseň, chskym či stožár. Kapitán Danko je bezedná studnice vtipů

Ač jsou si čeština a slovenština velmi blízké, tentokrát překlad neobstojí. Musíme sáhnout k originálu: „Veď dneska odfotí premiér pleseň a já mu vždy hovorím: Nefeť pleseň, urob zmenu verejného obstarania,“ řekl Danko v sobotním rozhovoru pro rádio Express.



Znovu se tak vrátil ke svému návrhu, že by si Slovensko mělo půjčit peníze a ty investovat do stavby dálnic nebo oprav nemocnic. Peteru Pellegrinimu v sobotu podle serveru Trend.sk vzkázal, že nestačí fotit plísně, „ukažme, že umíme stavět“.

Jenže to by nebyl „Kapitán Danko“, aby se alespoň nepřeřekl. Místo focení plísní tak posluchačům na mysli vytanulo spíš užívání drog.

Drobného trapasu se ihned chopili internetoví vtipálci, zejména z platformy Zomri, a jako obvykle z něj vytěžili celou sérii vtipů. „Nefeť pleseň, nefeť pleseň, nebo se z toho zblázníš,“ říká třeba nově Ladislav Smoljak ve známé scénce z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje.

Předseda slovenské Národní rady Andrej Danko je pro slovenský humor studnicí námětů, a to už od svého vstupu do vysoké politiky. Pětačtyřicetiletý právník se na podzim 2012 stal lídrem upadající Slovenské národní strany (SNS), kdy nahradil kontroverzního nacionalistu Jána Slotu.

„Nefeť pleseň,“ poradil Danko premiérovi Peteru Pellegrinimu:



Podle vtipálků si premiér vzal radu k srdci:

„Nefeť pleseň, nebo se z toho zblázníš,“ zní nová verze oblíbené scény:

Danko dovedl partaj s 8,6procentním volebním výsledkem do vládní koalice se sociálními demokraty ze Směru-SD Roberta Fica, ve které je dodnes. Díky tomu šéf SNS také už tři a půl roku vede slovenský parlament.

Za tu dobu proslul množstvím přeřeků („nástroj světí prostředky“ či „l’udia otupejevjájú“), vět s nesmyslným slovosledem a projevů s mnohdy bizarním obsahem. Vražedná kombinace mu zajistila například přezdívku „generátor náhodných slov“ a velký mediální prostor. V kvízu deníku Sme si třeba čtenáři mohli vyzkoušet, jak těžké je Danka odlišit od skutečného generátoru.

A neuplyne týden, aby Danko svou pověst znovu nepřiživil. Stejně jako u ostatních i u něj přitom platí, že se jeho výrazové prostředky a komunikační schopnosti projeví nejlépe ve stresu a bez přípravy. Jako když před měsícem odpovídal na tiskové konferenci na dotaz, zda byl někdy v kontaktu s Peterem Tóthem.

Tóth je klíčovým svědkem v případu slovenského mafiána Mariana Kočnera obviněného z objednání vraždy novináře Jána Kuciaka. Zatímco schůzku s Kočnerem předseda parlamentu podle deníku Sme přiznal, otázka na Tótha ho zaskočila.

„Chskym? Niejá soms, ja vôbec, ja naozaj Tótha akože absolútne vôbec, hej? A preto vám hovorím, že, že viete, ja by som mal problém aj vizuálne Tótha, aj keď vidím v médiách,“ vyhrkl nervózně Danko a urychleně ukončil celou konferenci s tím, že už všechno potřebné řekl.

Bizarní úsek tiskovky, kdy politik připomínal spíš nepřipraveného školáka u tabule, už je nyní legendární a stejně tak výrazy „chskym“, „niejá soms“ nebo „ani vizuálne“. V minulosti si už Danko na seznam svých novotvarů připsal třeba slovo „deštruizmus“, kterým komentoval stav, kdy si „poslankyně na jednání parlamentu otevřela Horalku“.

Chskym? Danko vysvětluje, jestli byl v kontaktu s Peterem Tóthem:



Příklad jednoho z desítek vtipů, které na téma „Chskym? Niejá soms, ani vizuálne“ vznikly:



Ale nejsou to jen Dankovy rétorické schopnosti, které budí pozornost Slováků. Kontroverzní je sám Danko. Ať už svou neskrývanou náklonností k Rusku či „vizi Slovenska typu Kaczynského a Orbána“, jak podle HNOnline uvedl v neděli, či svými studijními výkony.

Podle zjištění Denníku N totiž vystudovaný právník opsal svou rigorózní práci. Plagiát poskládal z pěti učebnic, seznam použité literatury pak úplně chybí. Kromě titulu JUDr. ovšem předseda parlamentu rád užívá ještě jeden, a sice vojenskou hodnost kapitán v záloze.

Desátník Danko se jím stal před třemi lety, kdy jej povýšil ministr obrany Peter Gajdoš. Předseda Národní rady tehdy netradičně přeskočil hned devět hodností a čelil výzvám, aby výložky vrátil. Kapitán Danko, jak mu od té doby říkají škodolibí Slováci, to však odmítl.

„Já si tu hodnost zasloužím, nemám z toho žádnou výhodu,“ prohlásil podle serveru Pravda. Nacionalista, který v minulosti například kritizoval podnikání českého podnikatele Radima Jančury na Slovensku, pravidelně přichází i s neobvyklými až kontroverzními nápady.

Dankova SNS například stála za zpřísněním pravidel pro hraní hymny cizích států na Slovensku, z jeho popudu také v Bratislavě stojí 30 metrů vysoký vlajkový stožár, na který kapitán Danko sám přispěl a o kterém pak s radostí prohlásil, že je vyšší, než mají Maďaři.

To však podle pondělního upozornění skupiny Demagog.sk není pravda, neb v Budapešti národní vlajka vlaje ve výšce 33 metrů. „To jste sem neměli psát, teď bude na hradním kopci přestavba,“ komentují to pobavení Slováci. Do předimenzovaného sloupu navíc už na konci srpna uhodil blesk a internetové memy tehdy měly o náplň opět postaráno.

Danko, pán stožárů a elektřiny:



Chskym, Chčinaski, Chskim Kardashian, Chskim Čong-un, Chsthor...



Stejně tak ve chvíli, kdy předseda SNS oznámil, že pro stranu nechal zaregistrovat ochrannou známku Člověk člověku. I ta přitom podle Denníku N vychází z Dankova komicky krkolomného vyjadřování. A sice z prohlášení, že „žádný člověk nedokáže dát tolik lásky člověku, jako dokáže dát jen člověk člověku“. Ani to nezůstalo bez povšimnutí.

Akční Slováci po zprávě o ochranné známce Dankovi okamžitě sebrali internetovou doménu s názvem Člověk člověku a kromě ní i několik dalších. Mimo jiné třeba chskym.sk.

Legraci si Slováci dělají i z Dankovy záliby v líbání náhodných předmětů. Kromě svých kapitánských výložek políbil také stuhu na smutečním věnci Alexandera Dubčeka či ikonu v ruském pravoslavném chrámu.



Šifrovací aplikaci Threema používal i Marian Kočner, jemu však nepomohla:

Lidový Danko se letos také v živém rozhlasovém vysílání přiznal, že předcházející noc strávil zapíjením prohry slovenského týmu na hokejovém mistrovství světa a je „ještě trochu omámený“ a na kladenou otázku hned nezareagoval, protože toho „fakt toho dost vypil“.



Dankovy výstupy slovenskou veřejnost zásobují už několik let a dokonce o nich vznikla i kniha symbolicky nazvaná Kapitán. Skupina autorů v ní dala dohromady šedesát politikových nejvýraznějších „hlášek“ a nejméně pochopitelných souvětí.

Ta sbírá také facebookový účet Andrej Danko Prezidentom. A podle jednoho kolujícího nevybíravého vtipu je Slovensko díky zapojení Danka do vysoké funkce jednou z nejprogresivnějších zemí na světě.

Danko si na údajné útoky médií a internetových vtipálků často stěžuje, nicméně i on si ze sebe nejspíš umí udělat legraci. Svým voličům loni na silvestra věnoval originální PF, kde v podstatě paroduje sám sebe.



PF 2019 Andreje Danka:

Na své voliče lídr SNS myslel také minulý týden, kdy se postavil proti zvyšování spotřební daně u cigaret a tabákových výrobků s tím, že „se jen vymýšlejí daně, které lidem zdražují život “. „Cigarety jsou vždy v této společnosti vnímané citlivě,“ poznamenal.

Popularita impulzivního mistra nesrozumitelných vět nicméně upadá a podle průzkumu agentury AKO, který zveřejnil server HNOnline, mu v březnu důvěřovalo jen 23 procent respondentů.

„Jsi buzerant a špinavec,“ křičel také minulý týden ve čtvrtek Danko na svého dlouhodobého rivala z opozice Igora Matoviče. Sám přitom v minulosti komplikovaně žádal poslance, aby „se v sále neděla expresivní slova“.