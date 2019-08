Bez povstání by Slovensko nebylo protifašistickým státem, řekla Čaputová

Povstání, do kterého se zapojili bojovníci řady zemí včetně Česka, sice skončilo porážkou povstalců, pomohlo ale Slovensku zařadit se mezi členy vítězné protinacistické koalice. Jedním z cílů protifašistického odboje na Slovensku bylo obnovení Československa a povstáním byly položeny základy k poválečné obnově společného státu Čechů a Slováků.

„Ve Slovenském národním povstání šlo o vše, co je nám drahé a vzácné - o právo na život, právo na svobodu, právo na národní a státní existenci. Bez povstání bychom byli poraženi a historicky pokořeni. Masovým ozbrojeným vystoupením jsme opět nabyli téměř již ztracenou čest,“ řekla Čaputová, během jejíhož projevu se z davu lidí ozval i pískot. Dodala, že účastníci povstání se nejvyšší mírou zasloužili o vlast.

Hlava slovenského státu připomněla, že do SNP se zapojili konzervativní Čechoslováci i slovenští nacionalisté, stoupenci parlamentní demokracie, sovětské moci, obdivovatelé Západu či Východu, katolíci, evangelíci, Romové i Židé. „V rozhodující historické chvíli se všichni dokázali povznést nad to, co je rozdělovalo, dokázali se dohodnout, aby se mohli podílet na odstranění hlavní hrozby tehdejší doby - nacismu a jeho říše zla,“ uvedla Čaputová.

S cílem uchovat odkaz SNP by Slováci v současnosti měli podle Čaputové mít v sobě dostatek odvahy i odhodlání k obraně hodnot demokratického právního státu, svobody, spravedlnosti a lidské důstojnosti. Prezidentka uvedla, že i po 75 letech od SNP existuje naléhavá potřeba, aby pluralita nebyla překážkou spolupráce.

Předseda českého Senátu Jaroslav Kubera v projevu řekl, že Slovensko se prostřednictvím SNP přihlásilo k protifašistické koalici.

„Slovenské národní povstání i následná partyzánská válka zatížily třetí říši zcela mimořádně, a umožnily tak Rudé armádě pokračovat na západ přes Slovensko do Čech a dál do Německa. Demokratickému světu byl dán jasný signál - My Slováci za cenu nejvyšších obětí stojíme na straně spojenců, jsme součástí koalice, která drtí nacistickou moc,“ řekl Kubera. Dodal, že na straně osvobozenecké armády Slovenska bojovaly i dvě tisícovky Čechů.

Ceremonie v Banské Bystrici, která byla za války centrem povstání, se zúčastnil i podplukovník ve výslužbě Josef Svoboda. „Nejtěžší boje byly u Liptovského Mikuláše, kde padlo z mé roty několik mladých kluků. Válku bych si (již) nikdy nepřál, protože jsem jí pocítil na vlastní kůži,“ řekl novinářům Svoboda, jenž se za války ve věku 18 let zapojil do bojů na území Slovenska.

Předseda slovenského parlamentu Andrej Danko zase ocenil Gustáva Husáka, který se zapojil do SNP a který se později v období komunismu stal prezidentem Československa. Danko také varoval nejen před extremismem fašistickým, ale i liberálním.

Vzpomínková akce v areálu Muzea SNP začala přeletem stíhaček slovenské armády, následně pokračovala za účasti politiků a diplomatů z vícero zemí kladením věnců a projevy politiků. Do programu oslav výročí SNP organizátoři zařadili rovněž kulturní program a vojenskou přehlídku, první svého druhu na Slovensku po více než deseti letech.

SNP patří k nejdůležitějším mezníkům v historii Slovenska, v současnosti si země tento den připomíná státním svátkem. Význam SNP dříve opakovaně zpochybnil předseda opoziční krajně pravicové strany Kotleba-Lidová strana Naše Slovensko Marian Kotleba, která je podle posledních průzkumů veřejného mínění třetí nejpopulárnější politickou stranou v zemi a která se hlásí k válečnému slovenskému státu.