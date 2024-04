Seniorka při vystupování spadla pod tramvaj a zemřela, policie stíhá řidiče

Nehoda se odehrála loni 14. září po druhé odpoledne ve Wolkerově ulici na tamní tramvajové zastávce Výstaviště Flora. Ta má podobu takzvaného vídeňského typu, kde je nástupiště umístěné ve zvýšeném úseku silnice na úrovni chodníku.

„Podle závěru prověřování žena nestihla včas vystoupit z druhého vozu tramvajové soupravy. V důsledku toho ji zachytily za horní polovinu těla zavírající se dveře, které ji však nepřivřely. Vlivem kontaktu s nimi ale seniorka ztratila stabilitu, nedošlápla na vyvýšenou zastávku a upadla pod rozjíždějící se tramvaj,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Skoupilová.

Šestaosmdesátiletá žena na následky utrpěných zranění na místě zemřela.

„K události vyjel pouze vůz s lékařem, neboť na dispečink bylo ohlášeno, že žena utrpěla devastující poranění neslučitelná se životem. To lékař na místě potvrdil. Neprobíhaly proto ani žádné záchranné práce, jednalo se rovnou o ohledání zemřelé,“ nastínila hned po nehodě mluvčí krajské záchranky Lucie Mikisková.

Sedmatřicetiletý řidič je stíhán na svobodě, hrozí mu v krajním případě až šest let vězení.

Dveře jsou bezpečné, ujišťoval podnik

Nynější policejní zpráva upřesňuje prvotní sdělení, v němž policie uvedla, že došlo k přivření ženiny nohy do dveří. To vyvolalo mimo jiné mezi cestujícími pochybnosti o bezpečnosti tohoto typu tramvají, konkrétně jak je zabráněno rozjezdu s nedovřenými dveřmi.

Olomoucký dopravní podnik následně ubezpečil, že bezpečnostní systém při nehodě řádně fungoval a neměl na tragédii vliv.

„Systém blokování rozjezdu u tramvají typu T3 R. P pracuje na principu rozpoznání přítomnosti překážky mezi křídly dveří. Při sevření překážky je blokován rozjezd a jízda tramvaje a kontrolka dveří na přístrojové desce indikuje řidiči otevřené dveře,“ sdělila mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová.

„U všech provozovaných tramvají typu T3 R. P byla ihned po události provedena mimořádná kontrola funkce blokování rozjezdu. Ta byla u všech kontrolovaných vozidel bez závad,“ dodala.

V internetových diskusích se kromě kritiky řidiče za nedbalost a nedostatečnou kontrolu ve zpětném zrcátku před odjezdem objevil i příspěvek, který se ho zastával s odvoláním na údajné svědky.

„Podle svědků si ta stařenka vzpomněla, že chce vystupovat, až když už všichni ostatní ukončili nástup, a vstoupila do dveří, až když se ozval signál zavírání. V kombinaci s tím, že jela v zadním voze, do kterého řidič nevidí a ani neslyší případný křik cestujících, šla tomu neštěstí hodně naproti. Za chybu zaplatila cenu nejvyšší a chudáka řidiče by lidé nejraději zlynčovali,“ napsal přispěvatel.