Umělá inteligence pozná alzheimera z řeči. Usnadní testování, věří neurolog

Umělá inteligence Aireen už umí upozornit na počínající cukrovku. Vy spolupracujete na umělé inteligenci Neurona, která bude pomáhat při včasné detekci tzv. neurodegenerativních onemocnění. Takže umělá inteligence už úspěšně dobývá i pole medicíny!

Je to logické. Nejsem počítačový expert, ale lékař, a tak to zkusím popsat z tohoto úhlu pohledu. Když mluvíte o cukrovce, tou trpí nejenom u nás, ale po celém vyspělém světě obrovské množství lidí (celosvětově diabetem trpí už přes půl miliardy lidí, v ČR lékaři mluví téměř o milionu lidí a prognózy jsou neutěšené, pozn. red.). V našem případě se bavíme o takzvaných neurodegenerativních onemocněních, mezi něž patří třeba Alzheimerova choroba jako jedna z nejčastějších nemocí u nás (alzheimer trápí každého desátého člověka ve věkové skupině 65 let, ve věku 80 let už je to každý pátý člověk a v 90 letech dokonce každý druhý, pozn. red.).

Úzce souvisí s věkem a někdo by ji mohl vnímat svým způsobem jako jakousi daň za dlouhověkost. Zjednodušeně řečeno, že tím, jak stárneme, je větší pravděpodobnost, že se této nemoci dožijeme. Pak samozřejmě existují i některá další rizika. Mezi ně patří i nedostatečné trénování mozku. Když jde třeba někdo do důchodu, není aktivní, nečte, jenom kouká na televizi, pak i taková nedostatečná duševní aktivita může mít vliv. Dalšími riziky je prokazatelně i nedostatečná fyzická aktivita, prodělané úrazy hlavy v minulosti nebo vysoký krevní tlak a cukrovka.