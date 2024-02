Seznamky přebírají vládu. Ulehčují hledání partnerů, ale i nevhodné chování

Nina je šestadvacetiletá vysokoškolačka z Prahy. V randění patří k mladé generaci, která internetové seznamovací aplikace moc dobře zná a nikdy je nevnímala negativně. Za poslední roky si na nich našla několik partnerů, se kterými měla krátké známosti, ale i delší vztahy.

Za poslední rok šlo o dva muže. S prvním její vztah vydržel dva měsíce, než oba došli k závěru, že vztah nefunguje tak, jak by si představovali. S druhým stále randí, v současnosti už to bude přes půl roku. Její vztah je tak jedním z pětiny, které začaly díky novým technologiím.

Internet se tak stal stejným „dohazovačem“ jako kamarádi, díky kterým se seznámilo rovněž 22 procent současných párů. Další sice nevyužili seznamku, ale zažehli první jiskru na sociálních sítích, jak ukazuje průzkum společnosti Behavio.

Profil na některé ze stránek měla necelá polovina (40 procent) české populace. Pohlavní styk s někým ze seznamky mělo 44 procent uživatelů a stejný počet pak navázalo trvalejší vztah, 49 procent lidí našlo vztah kratší a 47 procent získalo nové přátele.

Víc než polovina lidí tak, možná pouze zatím, nemá s online seznamováním vlastní zkušenost. Mezi nejčastěji uváděné bariéry patří podle průzkumu strach, že tam čekají jen zájemci o sex na jednu noc a podvodníci. Část lidí také považuje tento způsob seznámení za podřadný. Celkově však lidé mají víc pozitivních zkušeností než těch negativních. Stejně tak je na tom i Nina, jejíž případ tak kopíruje i další příznačné trendy.

Nejprve na profil, pak na rande

Také ona, stejně jako téměř polovina uživatelů, si nejprve oba partnery na internetu takzvaně proklepla. „Motivace lidí bývají různé: někdy jde o bezpečnost, jindy nás táhne spíš zvědavost. V každém případě mi přijde jako dobrý nápad to s googlováním protějšku nepřehánět, ať informace z internetu příliš nezastíní dojmy z osobního setkání,“ říká psychoterapeutka a zakladatelka institutu Moderní láska Markéta Šetinová.

Data o randění Aktuálně žije podle Behavia ve vztahu 74 procent Čechů a Češek. K internetu je podle ČSÚ připojeno 85 procent českých domácností, z toho 99,7 procenta rodin s dětmi a mladých rodin bez dětí.

„Vždycky chci vidět, s kým na schůzku jdu. Když se na sítích prezentuje normálně, je to dobrá zpráva. Pokud by měl profily plné divných selfie nebo fotek s partnerkou, byla by to jasná stopka,“ vysvětluje Nina. „Sítě o tom druhém hodně řeknou a je to v podstatě dané tím, co dotyčný chce prezentovat. Je to zajímavá vizitka,“ komentuje žena, pro kterou je seznamování příjemnou aktivitou.

Jak dodává, jednou se jí „neprověření“ nápadníka vymstilo: „Už jen ze stylu komunikace mi přišel zvláštní. Pak přijel podomácku upraveným autem, které tak řvalo, že jsem se styděla celou dobu. Když jsem otevřela jeho profil, ani tam nebylo nic než auto,“ směje se.

Stinná stránka? Lepší kontrola

Jenže sítě mají i odvrácenou stranu. Necelá polovina Čechů si podle výzkumu aspoň někdy zkontroluje, kdo lajkuje či komentuje příspěvky jejich protějšků. A 37 procent lidí zachází dál a dohledává si, komu a jak partner/ka reaguje na příspěvky; 34 procent lidí pak řeší, koho partner/ka napříč platformami sleduje.

„Zažila jsem to asi dvakrát. Stačilo okomentovat někomu opačného pohlaví fotku a byl oheň na střeše,“ dodává Nina. „Stačilo mu vysvětlit, že nejsem žádná jeho hračka a můžu si dělat, co chci.“

Další úrovní je podívat se do soukromých konverzací bez vědomí majitele účtu. To vnímá 39 procent lidí jako nepřijatelné chování a naprosto zásadní porušení partnerské důvěry. Že riziko zneužívání takzvaného stalkerwaru roste, dokládají také data oddělení Avast Threat Labs ve společnosti Gen. Podle nich hrozba vzrostla za poslední tři roky o 600 procent.

Sledování partnera však může probíhat třeba i přes sdílené účty. Podle dat ovšem víc partnerů a partnerek zná přístupová hesla do internetového bankovnictví nebo e-mailu než na sociální sítě. A jak upozorňuje Šetinová, znát hesla ještě neznamená, že se partneři kontrolují: „V mnoha partnerstvích a rodinách se sdílejí hesla hlavně z praktických důvodů: jedno zařízení nebo službu používá víc lidí,“ dodává.

Když odhlédneme od zneužívání, profily na sociálních sítích svých bývalých partnerů si z nostalgie někdy zobrazí téměř každý druhý.

Kdo bude platit?

A jak moderní doba zamíchala s genderovými rolemi? Podle výzkumu na nich nejméně záleží mladým lidem ve věku mezi 18 až 34 lety. Ti už tedy neřeší, kdo po rande zaplatí za kávu či večeři nebo kdo se nejdřív odhodlá k prvnímu polibku.

Nina, která do této kategorie spadá, to potvrzuje: „Jako malé mi máma říkala, že za mě chlap má zaplatit. Teď už je ale úplně jiná doba, i moje situace je jiná než její, když byla ve stejném věku. Je mi jedno, kdo co udělá první, pokud je to vyrovnané,“ sdílí svou zkušenost. Názor její matky potvrzuje i výzkum – ve vyšším věku je totiž tlak na iniciativu muže a pasivitu ženy naopak silnější.

A tak přestože seznamky mají často špatnou reputaci, mladá generace jejich význam posouvá a s tím se mění také zvyklosti v randění. „Průběh online seznamování si málokdo užívá, ale když na online seznamce vydržíme, často to přinese výsledek,“ uzavírá Šetinová.

Sběr dat o randění a užívání sociálních sítí probíhal loni v říjnu a účastnila se ho tisícovka respondentů reprezentativních pro českou online populaci. U mladších věkových kategorií je pravidelně online téměř sto procent. U nejstarší kategorie 65+ je to 40 procent.