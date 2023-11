Lidé s handicapem mají na seznamkách hlubší priority, říká Mertlová

Láska nemá nálepky a je tu pro všechny, na druhou stranu dokáže být velmi složitá a seznámit se s tím správným člověkem je složité jakbysmet. V mnohem komplikovanějším prostředí se pak pohybují lidé s fyzickým nebo psychickým handicapem.

„Nejčastějším místem pro jejich seznámení jsou právě online seznamky, nebo společné prostředí, kde se potkávají, jako jsou lázně, zotavovny či kluby,“ uvedla v podcastu NA KAFI Kristýna Mertlová.

S manželem se rozhodli založit neziskovou seznamku Tvoje láska, která je pro jejich klienty zdarma. Tato platforma je vhodným seznamovacím prostředím i pro lidi s handicapem a má možnost spojovat lidi se specifickými nároky i postižením.

„Vznikla už před šesti lety právě proto, že náš kolega, Michal Sněhota, je sám na vozíčku. A kdysi dávno za mnou přišel s žádostí o pomoc při seznámení. Přestože má vysokou školu, pracuje, je neuvěřitelně akční a cestuje po celém světě, zájem o něj nebyl, a to kvůli vozíku. Došlo mi, že lidé s viditelným, nebo i vnitřním handicapem jsou rozsáhle diskvalifikováni z běžného seznamování. Proto vznikla myšlenka zkusit pomoci lidem online cestou,“ vysvětlila Kristýna.

Dnes jejich seznamku využívají asi tři tisíce lidí, stovky z nich už se tu seznámily. A jsou to klienti bez handicapu, s fyzickým handicapem i s psychickými problémy, respektive s psychiatrickou diagnózou. „Je to přesně tak, jak jsme si to představovali. Nechtěli jsme, aby spolu randili jen lidé na vozíčku, nebo jen slepí. Naopak. Našim cílem je spojovat lidi, kteří se k sobě hodí podle svých hodnot, názorů a představ o budoucnosti,“ dodává host podcastu.

Kromě partnerství klienti hledají také spřízněnou duši a přátelství, nebo třeba parťáka pro volný čas a koníčky. „Pro spoustu našich klientů je nemožné navázat partnerský vztah, třeba už jen pro to, že nemohou vstát z postele. Ale našli na Tvojí lásce někoho, kdo jejich handicap chápe, rozumí jim a s kým si mohou třeba psát a sdílet své pocity.

I proto se bude seznamka dál rozvíjet a měnit v portál, kde mohou lidé třeba chatovat, komunikovat a kde vznikne i prostor ke konzultaci s odborníky. Nově se bude jmenovat Mingly. „Oslovujeme i komunity, aby nám platformu otestovali. Jde nám především o to, aby byla uživatelsky přívětivá a abychom mohli z kraje příštího roku naši práci ukázat světu, protože je to unikát.

Priority jsou tu hlubší

Je zajímavé, jak se mohou priority lidí na seznamkách lišit. Zatímco lidé s psychickými problémy k sobě hledají lásku či přítele se stejným handicapem, aby jim porozuměl a uměl zacházet s jeho stavy, u lidí s fyzickým handicapem je to jinak. „Lidé na vozíčku obecně hledají partnera, nebo i kamaráda, bez fyzického handicapu. Dříve jsem to nechápala, ale je to jednoduché, protože jednoduše dva vozíky v bytě mohou být problém.“

Zcela zásadně se liší priority v běžných seznamkách od priorit v seznamování u handicapovaných lidí. Běžné parametry, jako je kuřák/nekuřák, vztah k alkoholu, barva očí či výška, jsou tu podružné. „Zajímá nás to, zda člověk chce či nechce či nemůže mít děti. Zda partnerovi budou vadit děti z předchozího vztahu, zda je můj životní přístup aktivní či pasivní,“ vysvětlila Kristýna Mertlová s tím, že k seznámení může dojít v rámci týdnů.

Jakým způsobem pomáhají odborníci na seznamkách třeba nevidomým lidem? Kdo jim pomůže s výběrem bezpečného místa na první rande? Co jsou to bezpečná místa a proč je to důležité? Poslechněte si nejnovější díl podcastu NA KAFI.