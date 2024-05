Řešička, nebo velitelka? Sedm ženských vlastností, které jdou mužům na nervy

Věčná nespokojenost

Udržet si dobrou náladu v dnešní poměrně náročné době není snadný úkol, přesto je doslova nutností naučit se radovat z maličkostí. Je jasné, že mít zaměstnání, starat se o děti, domácnost a mít pod taktovkou chod rodiny je vyčerpávající, ničemu nepomůže ani pohozená košile přes židli a ponožky pod postelí. I tak eliminujte stížnosti, které vám stejně k ničemu nejsou, jen rozčilujete sama sebe a vnášíte do domácí atmosféry dusno.

A nejde jen o to, že vytýkáte drahé polovičce špatně uklizené prádlo nebo že zase nedošel s košem, ač jste ho o to prosila. Mužovu egu nehoví ani kritika všeho, co dělá nebo vymyslí v dobré víře, že vnese do života rodiny či do vaší ložnice nový impulz.