Miluješ mě vůbec? Zadní vrátka ve vztahu škodí nejen těm, co doufají v lásku

Co je vztah se zadními vrátky?

Jde o uspořádání, kdy člověk udržuje v naději dalšího člověka pro případ, že se jeho současný vztah nevyvine podle očekávání. Vztahy se zadními vrátky (anglicky „back burners relationships“) přitom mohou udržovat i svobodní, kteří během otevřených zadních vrátek čekají na potenciální lepší možnost.

Za novou dynamikou vztahů je i nástup internetu a sociálních sítí. A právě proto, že nám sociální sítě umožňují zůstat v kontaktu s kýmkoliv, kdekoliv a kdykoliv, nebylo nikdy jednodušší nechávat si ve vztahu otevřená zadní vrátka.

„Už pár let jsem šťastně vdaná. Je tu však muž, se kterým mám milostnou historii. Pořád ho sleduji na Facebooku a Instagramu. Je těžké přiznat si, že pokaždé když od něj dostanu lajk nebo okomentuje mou fotku, rozbuší se mi srdce. Kvůli sociálním sítím jsem se nikdy úplně nezbavila myšlenek na to, jaké by to bylo, kdybychom spolu zůstali,“ přiznává mladá žena, která z logických důvodů nechce uvést své jméno.