Láska na celý život existuje. V čem spočívá tajemství dlouhodobých vztahů

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou až 45 %

A pak se vzali a žili šťastně až do smrti… Většina lidí, kteří vstupují do manželství, neochvějně věří tomu, že právě jim to vydrží navěky. A jsou pro to rozhodnutí udělat všechno na světě. Ostatně, cesta do pekla bývá často dlážděna těmi nejlepšími úmysly.