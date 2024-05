Nedostupné bydlení i kariérní stopka. Nejčastější důvody proč nemít děti

„O dětech bych i uvažovala, kdyby k tomu náš stát dokázal nastavit potřebné podmínky. Jenže to se teď neděje, takže jsem se srovnala s možností, že děti možná vůbec mít nebudu. Pokud ano, asi bych zvažovala přestěhovat se do sousedního Německa,“ uvádí osmadvacetiletá Nikola.

Jak dodává, v současné době a s nájmem, který s partnerem platí, by jen těžko dokázali ušetřit na hypotéku. „A zůstat v nájmu s dítětem by bylo šílenství. Když jsem sháněla byt sama pro sebe, majitelé mi narovinu řekli, že dávají přednost lidem bez dětí. Neumím si představit, že pak hledáme podnájem s miminem,“ dodává.

Vlastní bydlení je v Česku druhé nejméně dostupné v Evropě. Na hypotéku je podle firmy Deloitte třeba našetřit třináct hrubých průměrných platů. „Před šesti, sedmi lety bychom si vlastní bydlení v Praze ještě dovolit mohli. Teď už ne. A jestli to bude někdy lepší, to je otázka. Zatím se všechno jenom zdražuje, ale platy nahoru moc nejdou,“ krčí rameny.

Otázka základních jistot je důležitá také pro Annu. „Nevím, jestli jsem to rozhodnutí už udělala, ale vzhledem k tomu, že mi táhne na třicet, asi už je to rozhodnuté. První důvod je ekonomický – bydlím v bytě s pěti lidmi v pokoji dvakrát čtyři metry. Do toho bych měla přivést dítě?“ ptá se řečnicky.

Dodává také, že neví, jak by si na něj vydělala. Přestože má vysokoškolské vzdělání a pokračuje v doktorském studiu, ve velkoměstě začíná s průměrným platem, který sotva stačí na pokrytí nákladů na bydlení a jídlo.

„Druhá věc je čas, po náročném studiu mám konečně čas na sebe a neumím si představit, že bych ho vyměnila za péči o dítě, i když to může znít sobecky,“ dodává s tím, že v neposlední řadě má psychiatrické obtíže, které dítěti nechce v genové výbavě předat.