Nekouřit cigarety je vítězství. Jak s tím skoncovat definitivně

Podle exkluzivního průzkumu MF Dnes o závislostech je neřestí číslo jedna právě kouření. Cigarety totiž kouří téměř čtvrtina dospělých Čechů. Dvaadvacet a půl procenta z nich kouří několikrát za den. Zhruba stejný podíl lidí se kvůli tomu cítí podle svých slov provinile a více než 63 procent by s kouřením rádo přestalo.

Světový den bez tabáku ale rozhodně nemá přispět k tomu, aby se lidé cítili za svoji neřest dehonestováni. Kuřáci by tento den mohli využít jako příležitost k zamyšlení, jak s kouřením cigaret přestat, ať už vlastními silami nebo s odbornou pomocí. Ti, kteří se nechtějí nikotinu vzdát, pak mohou zvolit alespoň méně škodlivé alternativy, o nichž ale podle průzkumu více než polovina dotázaných kuřáků nemá informace.

Nejlepší je přestat

Kuřáci, kteří se rozhodnou se svým zlozvykem skoncovat, se mohou kdykoliv obrátit na svého praktického lékaře, adiktologickou ambulanci nebo na odborníky v Centrech pro závislé na tabáku. Součástí léčby je nejen psychologická podpora a příprava na typické situace, kdy kuřáci mají chuť na cigaretu, ale také léky k potlačení abstinenčních příznaků. Léčba je hrazena ze zdravotního pojištění a na léky přispívá většina zdravotních pojišťoven.

Návštěva lékaře dává smysl, protože podle adiktologa Adama Kulhánka je úspěšnost odvykání bez jakékoliv pomoci velmi nízká – pouhá 4 procenta. „Když ale kuřák využije odborné péče nebo užívá náhradní nikotinové přípravky či léky, může úspěšnost narůst na 30% a více. Možná se zdá, že je to málo. V adiktologii je to ale vysoké číslo. Léčba závislostí je běh na dlouhou trať, pacientům ale mění životy k lepšímu,“ vysvětluje Kulhánek.

Pokud se kuřák vydá na cestu bez odborné pomoci, může využít některý z volně dostupných přípravků pro odvykání, jako jsou nikotinové žvýkačky, pastilky, spreje nebo náplasti. Důležité je vytrvat a s první znovu zapálenou cigaretou to nevzdat a zkusit to znovu. Podle odborníků totiž průměrný kuřák v životě absolvuje až šest odvykacích pokusů.

Jde to i jinak

„Lidé kouří kvůli nikotinu, ale umírají kvůli kouři,“ hlásal již v 70. letech minulého století britský psychiatr Michael Russell. Znamená to, že nikotin je vysoce návyková látka, ale není karcinogenní a nezpůsobuje většinu nemocí spojených s kouřením. Ty způsobují škodlivé látky vznikající při hoření cigarety. Pokud se někteří kuřáci nechtějí přece jen nikotinu vzdát, mohou alespoň přejít na méně škodlivé bezdýmné alternativy, ať už jsou to nikotinové sáčky, elektronické cigarety nebo zahřívaný tabák. Ty sice také nejsou bez rizika, ale to je ve srovnání s klasickými cigaretami dramaticky nižší. Při kouření cigarety totiž vzniká až šest tisíc chemických sloučenin, z nichž se asi 100 klasifikuje jako látky škodlivé pro zdraví.

Jak řekl v rozhovoru pro iDNES.cz norský vědec z Institutu pro veřejné zdraví Karl Erik Lund: „Faktem je, že poptávka po nikotinu bude i do budoucna, protože je povzbuzující a lidé ho používají pro zábavu, uvolnění, stimulaci, jako třeba kofein v kávě. Takže rekreační užívání nikotinu tu bude stále. Zodpovědností výzkumníků je to akceptovat a snažit se najít způsoby, jak nikotin konzumovat s co nejnižším rizikem, pokud jej lidé budou chtít.“ Podle vědce není nutné, aby kuřáci cigaret riskovali život kvůli pravidelné dávce nikotinu, když jsou tu k dispozici alternativní produkty.

Světový den bez tabáku vyhlašuje Světová zdravotnická organizace vždy 31. května už od roku 1987. Jak uvádí Státní zdravotní ústav, právě tento den dává důraz na prevenci expozice tabákovému kouři, který způsobuje onemocnění a předčasná úmrtí spojená s kouřením cigaret. Ať už se tak dnes nebo hned zítra rozhodnete cigaretu típnout, může to pro vás být začátkem nové cesty.