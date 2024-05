Co víte o neplodnosti? Vyzkoušejte své znalosti v kvízu a vyhrajte knihu

Vědomostní kvíz o čtyři knihy Co vás trápí? od Esence bude probíhat od pátku 31. května do 7. června do 10:00. Do slosování o ceny postoupí každý, kdo správně odpoví na všech deset otázek.

Výherce uveřejníme zde v článku v pátek 7. června ve 12:00 a budeme je informovat i mailovou zprávou.

Kniha Co vás trápí?

Každý člověk truchlí nad mnoha životními změnami, od ztráty milované osoby po ztrátu zaměstnání, od rozchodu po stěhování a nad všemi ostatními životními zvraty.

V knize Prozkoumejte svůj smutek vám odbornice na duševní zdraví Eleanor Haleyová a Litsa Williamsová pomohou prozkoumat a projít složitou, ale univerzální zkušeností zármutku a ukázat, že zármutek nás nemusí nutně ničit po celý život.

