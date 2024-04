Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Míst pro děti ve školkách je zoufalý nedostatek. Státu se pro letošek přihlásilo 180 lidí z takzvaných soukromých dětských skupin, kteří by dokázali ohlídat 2 500 dětí. Ministerstvo práce na dětské skupiny připravilo 300 milionů korun, které by vystačily na 1 500 dětí, ale nakonec jich do dětských skupin nastoupí jen 400.