Po příjezdu do Bolívie se několik let neozvala, řekl o sestře Roman Vojtek

Edita Vojtková o Bolívii a bratrovi

O ČEM JE MÁ KNIHA

O mém životě. Popisuju, co všechno jsem prožila, což leckdy nebyly veselé věci, a jak se mi podařilo najít sebe sama a být šťastná. Kniha má podtitul ve smyslu, že co se stane zítra, je jen v našich rukou. Dá se říct, že psaní mi hodně pomohlo. Proto píšu pořád a chystám další díl.

Edita Vojtková Už třicet let žije v Bolívii, kde se rozhodla začít znovu po smrti rodičů. Nedávno si na pár dní odskočila do Česka mimo jiné proto, aby pokřtila svou knihu s názvem Den, kdy jsem se poznala. V jihoamerické zemi se stala úspěšnou módní návrhářkou svatebních a společenských šatů, vede lekce jógy a provozuje také nadaci na pomoc nemocným dětem. Je čtyřnásobnou matkou.

PROČ JSEM SI VYBRALA BOLÍVII

S partou jsme letěli navštívit sestru mé nejlepší kamarádky. Odjížděla jsem na půl roku, ale uvnitř jsem cítila, že se nevrátím. Vzala jsem si šicí stroj a odletěla. V Bolívii jsem od začátku šila, a i když jsem neuměla jazyk, začala si zařizovat obchod. Musela jsem překonat překážky, dokonce jsem se na několik dní ocitla nespravedlivě ve vězení.

JAK SE V BOLÍVII ŽIJE

Je to země s nádhernou přírodou a optimisticky naloženými lidmi. Nechci porovnávat, protože tady už třicet nežiju, ale řekla bych, že sociální nůžky jsou tam rozevřenější. Na druhou stranu Bolivijci si s životní úrovní hlavu nelámou a přizpůsobí se. A není tam o lidi tak postaráno z hlediska dávek. Já šla z porodnice rovnou do práce.

JAK ČASTO JSEM V ČESKU

Byly doby, kdy jsem se tu objevila třeba po sedmi letech, ale časové rozpětí se zkracuje. Teď jsem přiletěla asi po roce a půl. V Praze bych ráda uspořádala módní přehlídku.

KDY PŘEMÝŠLÍM O NÁVRATU

Byly momenty, kdy jsem uvažovala o návratu do Česka, které mám pořád ráda. Člověk neví, co se stane. Třeba se jednou vrátím. Ale teď takové myšlenky nemám. Bolívii jsem si zamilovala a jsem tam šťastná.

JAKÝ JE ROMAN

Pro mě byl vždycky idol. Odmalička v sobě měl tak silnou energii... Je nesmírně šikovný a já, kdybych zůstala v Česku, bych si možná až moc připouštěla jeho úspěch a pochybovala o sobě. Tohle myslím vůči němu v tom nejpozitivnějším smyslu. Vím, jaký je to šašek, ale teď mě vzal na své nejnovější představení a já zírala s otevřenou pusou.

CO MI TEĎ DĚLÁ RADOST

Asi před rokem jsem podepsala smlouvu na spolupráci s jedním velmi známým bolivijským malířem. Jeho obrazy přenáším na látku a vznikají tak velmi výrazné šaty. Skoro nic jiného nenosím. A úspěch slavíme i u veřejnosti. Jsem nadšená z ohlasů.

ZA CO JSEM VDĚČNÁ

Podařilo se mi vybudovat širokou a věrnou klientelu. Ženy, které u mě byly spokojené, za mnou posílají svoje známé, kamarádky, dcery. Ale pořád se rodí nové talenty, je potřeba být ve střehu.

27. dubna 2024

Roman Vojtek o kariéře a sestře

JAKÁ JE EDITA

Vážně to mám říkat, když sedí vedle?

(Edita se smíchem: Jen hezky pověz, jak jsem skvělá.)

Edita dokázala, jak je silná. I když se jí staly negativní věci, postavila se na vlastní nohy a v jiné zemi je uznávaná. Její příběh je vlastně až pohádkový. A měl bych zmínit i její potřebu pořád někomu pomáhat.

Roman Vojtek Absolvent brněnské JAMU se objevil v mnoha filmech i seriálech, divákům se asi nejvíc zapsal do paměti jako Karel Dvořák z televizní ságy Vyprávěj. Na kontě má desítky divadelních a muzikálových rolí. Dvakrát byl nominován na Cenu Thálie. Často moderuje společenské akce. V roce 2006 se stal prvním vítězem taneční soutěže StarDance. Má čtyři děti.

V ČEM JSME STEJNÍ

Jsme hodně tvrdohlaví a nezlomí nás, když si, lidově řečeno, nabijeme hubu. Vstaneme, otřepeme se a jdeme dál zkoušet nové věci. Taky máme stejný smysl pro humor.

JAK JSEM VZAL JEJÍ ODJEZD

Špatně. Nechápal jsem, jak někdo může odjet do země, o které absolutně nic neví. Zároveň jsem jí nic nerozmlouval, protože jsem cítil, že to nemá smysl. Čas ukázal, že se rozhodla moc dobře.

KDY SI ZAVOLÁME

Často. Ségra o sobě po příjezdu do Bolívie několik let nedala vědět. Spadla na dno a neozývala se. Pak jsme si jen zřídka zavolali z pošty, byly to asi jen dvouminutové hovory, kdy jsme se v podstatě jen pozdravili. Teď už je spojení absolutní pohoda.

CO ŘÍKÁM NA BOLÍVII

Byl jsem tam asi třikrát nebo čtyřikrát. Možná bych si dovedl představit strávit tam třeba rok v kuse. Líbí se mi energie, která tam tryská z lidí. Bolívie je nesmírně rozmanitá už jen proto, jak se liší nadmořská výška měst. Ségra jednu dobu bydlela ve městě dva a půl tisíce metrů nad mořem, teď je v tropech, což znamená úplně jiné podmínky.

MOJE VYSNĚNÁ ROLE

Nic takového jsem nikdy neměl, ale měl jsem štěstí na úžasné role. Spoustu jsem si toho splnil, aniž bych po tom stihl toužit. A teď prožívám možná vrchol kariéry díky one man show Otec v šestinedělí v Hybernii. Po divadelní stránce je to moje nejdůležitější role.

KDO MI VNUTIL INSTAGRAM

Ze začátku jsem se na něj díval skrz prsty, přiznávám. Když jsem soutěžil v Tvoje tvář má známý hlas, v televizi nás požádali, abychom si ho založili. Udělal jsem to s nevolí, ale po pár dnech mě začal bavit. Částečně už je mou obživou. Jsem i nadšený youtuber, možná nejstarší v Česku. Svůj kanál jsem si nadělil k padesátinám.

JAK VYCHOVÁVÁM DĚTI

Otázky kolem výchovy si pokládám už čtrnáct let každý den. Myslím, že nejlepší je jít cestou vlastního příkladu. Přece bych svému dítěti nemohl říkat, aby nekouřilo, kdybych sám kouřil. Snažím se být zodpovědný táta, v tomhle mám svědomí čisté. Děti mi snad jednou poví, jaký jsem.